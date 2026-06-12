Od 13. do 15. juna: Ova tri znaka će imati najviše sreće sa novcem i stižu im samo lepe vesti!

Novac i sreća tri vikenda za redom zaobilaze većinu, ali od 13. do 15. juna tri znaka konačno prodišu. Pogledajte da li ste među njima.

Novac i sreća od subote 13. do ponedeljka 15. juna stižu na adresu tri znaka, a sve počinje jednim pozivom koji ste dugo odlagali i nečim što ste već otpisali kao izgubljeno.

Bikovi, Vage i Ribe konačno mogu da odahnu – zvezde su se namestile tako da više ne morate da računate svaki dinar do kraja meseca.

Nije reč o dobitku na lutriji, već o nečemu mnogo sigurnijem što stiže baš onda kad ste prestali da se nadate.

Bik: Vraća se novac koji ste već prežalili

Neko vam duguje novac još od prošle jeseni, a vi ste odavno digli ruke od toga. Međutim, baš u subotu popodne stiže vest koja menja tu računicu. Bik ovog vikenda dobija nazad ono što je smatrao izgubljenim, i to bez ikakve nervoze ili neprijatnih objašnjenja. Planete su se namestile tako da se vaše strpljenje konačno isplati. Naš savet: nemojte novac odmah potrošiti na prvu sitnicu koja vam padne pod ruku. Sačuvajte ga – neka odleži, baš kao i sve ostalo što u životu radite temeljno i mudro.

Vaga: Jedan razgovor donosi drastičan skok prihoda

Vikend pred nama donosi Vagi razgovor od kojeg vam možda zaigra stomak, ali će se ispostaviti kao ključan. Šef, klijent ili osoba koja odlučuje o vašim finansijama spomenuće cifru veću nego što ste se nadali. Tu je kvaka – ovaj novac vama ne pada s neba, već stiže kroz hrabrost da progovorite. Ako budete ćutali i čekali da neko drugi prvi pomene broj, propustićete priliku. Budite direktni i tražite ono što zaslužujete; ova konstelacija nagrađuje isključivo one koji jasno znaju šta žele.

Ribe: Neočekivani dobitak sa strane kojoj se niste nadali

Ribe ceo jun osećaju kao da plivaju uzvodno, ali nedelja, 15. jun, donosi pravi preokret. Nešto vredno vam stiže iz pravca koji uopšte niste kontrolisali – možda je to popust koji ste čekali mesecima, ili neko ko neočekivano vraća davno učinjenu uslugu. Sreća sa novcem kod vas dolazi tiho, kroz sitnice koje se na kraju sabiraju u značajnu sumu. Vaša intuicija ovih dana radi kao savršen radar. Ako vam unutrašnji glas šapuće da sa nekom kupovinom sačekate još koji sat – poslušajte ga. Riba koja veruje svom osećaju ovog vikenda izlazi kao pravi pobednik.

Finansijski pobednik vikenda: Vaga preuzima kormilo

Iako svi Bik, Vaga i Ribe imaju razloga za slavlje, Vaga je apsolutni finansijski pobednik od 13. do 15. juna. Dok Bik dobija stari dug, a Ribe se oslanjaju na sitne prilive, Vagi se otvara šansa za promenu koja dugoročno menja budžet. Vaša sreća ovog vikenda leži u vašim rukama – budite hrabri u pregovorima i uspeh neće izostati!

Zašto baš ova tri znaka, a ne ostali

Najveći razlog nije neka tajanstvena konstelacija, nego raspoloženje. Bik, Vaga i Ribe ulaze u ovaj vikend bez očajničke želje da im se nešto desi. Upravo to ih čini otvorenim za prilike koje drugi znaci, stegnuti od brige, ne primete. Novac i sreća najčešće stignu onima koji su prestali da grčevito gledaju u telefon. Ostali znaci nisu bez sreće, samo im ovaj konkretan prozor, od 13. do 15. juna, ne otvara baš ova vrata.

Ako ste Bik, Vaga ili Ribe, koji vam se neočekivani dinar vratio baš kad niste računali na njega? Napišite u komentarima, radoznali smo da li su se planete pogodile.

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