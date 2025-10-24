Novac stalno izmiče iz ruku ovim znakovima horoskopa – da li ste i vi među nesrećnicima?

Novac nije sve, ali priznajmo – svima nam je ponekad draže kad ima dovoljno da pokrijemo račune i priuštimo sebi neku sitnicu više. Međutim, u horoskopu postoje znaci kojima finansijska stabilnost nikako ne ide u prilog.

Pre nego što pomislite da je sudbina surova, setite se da je ovo zabavan pogled na astrologiju, a ne strogo pravilo.

Riba

Znak horoskopa koji često živi u svetu snova i idealizma. Novac im je često sporedna stvar, i to ih može koštati. Ribe češće troše na iskustva, hobije i emocije, nego što planiraju budžet. Ako ste Riba, savet je jednostavan: naučite da odvajate i štedite, makar i male sume, jer čak i sanjari ponekad moraju biti praktični.

Vaga

voli luksuz i lepotu, ali balans između želja i realnosti kod njih često izostaje. Vage će rado kupovati skupe stvari da bi se osećale dobro, ne razmišljajući o dugoročnim posledicama. Praktičan savet: pre nego što nešto kupite, pitajte se – da li mi ovo zaista treba ili samo želim instant zadovoljstvo?

Strelac

To je avanturista koji voli slobodu i ne voli ograničenja. Finansije im brzo “prolete kroz ruke” jer ulažu u putovanja i nova iskustva. Strelčevi retko planiraju i teže im je da ostanu dosledni u štednji. Savet: pravite male, realne planove štednje – čak i minimalno odvajanje može doneti sigurnost.

Na kraju, čak i znakovi koji se “muče sa parama” mogu promeniti navike i učiti kako da im novac postane saveznik, a ne neprijatelj. Malo discipline, planiranje i svest o troškovima mogu učiniti čuda.

Dakle, horoskop možda nagoveštava vaše sklonosti, ali vaš trud i odluke uvek imaju moć da preokrenu svaku situaciju. Finansijska mudrost nije pitanje zvezda – već izbora koje pravite svakog dana.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com