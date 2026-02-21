Novac stiže do 28. februara za 4 znaka, a 1 treba da kupi srećku!

Blizanci, Strelčevi, Ribe i Vodolije imaju predispoziciju da zarade pare. Veliki novac stiže do 28. februara.

Saturn i Neptun su zgazili u Ovna, a pojedini znakovi će imati više sreće nego ostali, pa će uspeti da zarade novac do kraja februara. Novac stiže do 28. februara za ova 4 astrološka znaka.

Mnogi ignorišu ovakve tranzite. Misle da je horoskop samo zabava uz kafu. Kroz godine iskustva naučili smo da su upravo ovi kratki tranziti okidači za najveće promene i najveće zarade.

Trenutno se nalazimo u sudbinskom periodu u kojem svaka odluka može da promeni tok 2026. godine. Pojedini znakovi će biti pod srećnim uticajem planeta, pa će uspeti da profitiraju.

Blizanci

Jupiter u Raku vam donosi veliku zaradu. Porodični biznis bi mogao da vam se isplati u ovom periodu.

Strelac

Saturnov ulazak u Ovna predstavlja novo finansijsko poglavlje za vas do 2028. godine. Finansijski ćete biti stabilniji, a novac stiže do 28. februara na vašu adresu.

Ribe

Sezona vašeg znaka donosi vam poklone i novac. Ipak, Saturn u Ovnu donosi odlične prilike za štednju.

Vodolija

Sezona Riba donosi vam veću zaradu, tako da ćete se finansijski oporaviti. Očekuje vas poboljšanje materijale situacije.

Trenutni raspored planeta prosto vrišti da su igre na sreću u februaru sada u fokusu. Finansijski preokreti retko dolaze bez najave, a zvezdana mapa do 26. februara jasno ocrtava put ka neočekivanom bogatstvu. Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Škorpija.

(Krtarica/Informer)

