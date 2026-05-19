Ogroman novac stiže do 31. maja: Dva znaka čeka neviđeno bogatstvo, a jednom stiže i nasledstvo

Novac stiže do 31. maja kao da je neko otvorio slavinu. Proverite da li je vaš znak među dobitnicima, dok još ima vremena.

Horoskop do kraja maja deluje kao da ubrzano zatvara stare račune kod dva znaka. Novac stiže do 31. maja na način koji se ne planira u Excel tabeli, već dolazi kroz poziv, papir ili potpis.

Jednom od njih se smeši čak i nasledstvo o kojem se godinama ćutalo. Ako se činilo da je period mršav, ostanite do sredine teksta, jer se tu krije detalj koji menja igru.

Lav: Konačno naplaćujete ono što je odavno zarađeno

Ulazak u poslednju nedelju maja donosi osećaj da je vetar prvi put u leđa, a ne u lice. Stari klijent vraća dug, projekat koji je mesecima visio dobija zeleno svetlo, a honorar koji je već otpisan tiho sleće na račun. Nije u pitanju dobitak na lotou, već naplata sopstvenog rada.

Posebno je zanimljiva ponuda koja stiže preko poznanstva, a ne preko oglasa. Dok traje neobavezan razgovor u kom se pominje vaše ime, priprema se teren. Do 28. maja to postaje konkretan predlog sa ciframa. Nemojte odmah pristati, ali nemojte ni odbiti iz inata.

Devica: Nasledstvo o kojem se u porodici dugo ćutalo

Devica je drugi znak na koji se gleda ovog maja, i to iz razloga koji nema veze sa redovnom platom. Nasledstvo koje je decenijama bilo predmet poluglasnih razgovora konačno dobija ime, prezime i zvaničan papir. Reč je o imovini, ne nužno o gotovini, ali vrednost je takva da menja sledeće poteze godinama unapred.

Javljanje stiže sa konkretnom informacijom iz kruga šire porodice. Važno je saslušati svaku rečenicu do kraja. Tu je ključ priče, a ne u onome što se očekivalo od bližih srodnika o kojima već postoji izgrađeno mišljenje. Pred kraj maja stiže i drugi, manji priliv, koji pokriva troškove papirologije.

Koji znak dobija više, Lav ili Devica

Lav dobija brže i u kešu, Devica dobija sporije ali u imovini koja drži vrednost. Drugim rečima, Lav slavi odmah, a Devica tek kada shvati šta je tačno prepisano na njeno ime.

Zašto baš ova dva znaka, a ne ostali

Razlog je u sklopu tranzita Jupitera i Venere koji do 31. maja prelaze preko polja vrednosti i porodičnog nasleđa kod ovih znakova. Astrolozi to čitaju kao otvoren kanal za sve što je do sada bilo blokirano administrativno, emotivno ili pravno. Ostali znakovi imaju koristi, ali ne u ovoj kategoriji i ne u ovom obimu.

Šta ako vaš znak nije na spisku

Ne znači da ste mimoiđeni. Znači da vaš veliki dobitak do kraja maja ne dolazi kroz novac, već kroz priliku, poznanstvo ili ponudu koja se kasnije pretvara u zaradu. Pratite ko vas zove neočekivano. Tu je vaš trag.

Kada tačno očekivati priliv

Najjači prozor je između 24. i 30. maja. Petak, 29. maj, posebno se izdvaja za potpisivanje i preuzimanje. Ako vam ponude sastanak baš tog dana, ne pomerajte ga.

A vi, da li ste već primetili neki neobičan znak ove nedelje, poziv koji niste očekivali ili pismo koje ste odložili? Napišite u komentaru, jer baš ti detalji često otkriju da novac stiže do 31. maja i da je već krenuo ka vama, samo ga niste prepoznali na prvi pogled.

