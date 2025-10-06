Novac stiže kao iz rukava – ali samo ako si rođeni u ovom znaku

Ovan ulazi u fazu novca – saznajte kako da iskoristite astrološku šansu pre nego što prođe.

Put ka gomili para se otvara – ali samo za jednog horoskopskog favorita. Krajem septembra i početkom oktobra, Ovan ulazi u astrološku fazu koja može doneti ozbiljan finansijski preokret. Ako ste Ovan – ili imate Ovna u svom okruženju – vreme je da se pokrenete jer zvezde vam šalju poziv za akciju.

Zašto baš Ovan ima najviše sreće sa novcem krajem septembra?

Zato što se Mars, planeta akcije, nalazi u povoljnom aspektu sa Saturnom, što Ovnu daje snagu, fokus i priliku da naplati trud. Ovan je poznat po inicijativi, ali sada mu se pruža šansa da tu energiju pretvori u konkretan dobitak. Poslovne ideje, pregovori, čak i rizične investicije – sve može da se pretvori u uspeh ako se deluje brzo i odlučno.

Kako Ovan može da iskoristi ovu priliku?

Evo koraka koje treba da preduzmete ako ste Ovan – ili želite da pomognete Ovnu da zablista:

Prepoznajte priliku – ne analizirajte previše, već reagujte. Započnite nešto novo – sada je idealan trenutak za pokretanje biznisa, projekta ili freelance posla. Iskoristite kontakte – neko iz vašeg kruga ima ključnu informaciju ili vezu. Budite hrabri u pregovorima – tražite više, jer imate šta da ponudite. Ne odustajte pred preprekom – Mars vas gura napred, ali Saturn traži istrajnost.

Šta ako niste Ovan?

Ako niste Ovan, ne očajavajte – njihov uspeh može da se prelije i na vas. Bilo da ste partner, prijatelj ili saradnik Ovna, budite deo njihove akcije. Pomozite im da se organizuju, ponudite ideje, budite rame za savet – jer kad Ovan uspe, često povuče i druge sa sobom.

Šta ti zvezde zapravo poručuju?

Ovan je znak koji krajem septembra ima najjaču finansijsku podršku iz zvezda.

Period traje do sredine oktobra – vreme je da se deluje brzo.

Ključ je u inicijativi, hrabrosti i povezivanju sa pravim ljudima.

Ako ste Ovan – ne čekajte. Ako niste – budite blizu Ovna.

