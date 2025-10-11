Novac stiže! Ruski astrolog tvrdi da ovim znakovima dolazi iznenadno bogatstvo, proverite da li ste među njima!

Bik, Lav i Strelac imaju šansu za iznenadno bogatstvo u narednom periodu, otvaraju im se sva kosmička vrata.

Ruski astrolog Pavel Globa tvrdi da se astrološka slika menja u korist pojedinih znakova, i to na finansijskom planu. Prema njegovim rečima, određeni horoskopski znaci ulaze u period kada im se novac bukvalno lepi za ruke.

Ovo nije klasična astro priča. Pavel Globa je poznat po preciznim prognozama koje kombinuju tradicionalnu rusku školu astrologije i lične energetske cikluse. Njegova najnovija analiza pokazuje da se kosmička vrata bogatstva otvaraju za sledeće znakove:

Bik – stabilnost se konačno isplaćuje

Bikovi su dugo ulagali trud bez vidljivih rezultata. Sada se sve vraća – kroz povišice, neočekivane dobitke i nove poslovne prilike.

Lav – vreme je da zablistaš i zaradiš

Lavovi ulaze u fazu kada se njihova harizma pretvara u konkretan profit. Mogući su pozivi za saradnju, medijska eksponiranost i projekti koji donose novac.

Strelac – intuicija vodi ka dobitku

Strelčevi će osetiti gde treba da ulože, a univerzum će ih nagraditi. Mogući su dobici kroz igre na sreću, investicije i poklone.

Kako da iskoristiš ovaj period

Ako ste među ovim znacima – ne ignorišite znakove. Pratite intuiciju, budite otvoreni za nove prilike i ne odbijajte saradnje koje vam se nude. Ovo je vreme kada se trud isplaćuje, ali i kada treba da budete spremni da prepoznate šansu.

Šta ako niste na ovom spisku?

Ne brinite – svaki znak ima svoj trenutak. Ova prognoza je podsetnik da se energija menja i da je važno da ostanete u pokretu. Fokusirajte se na ono što možete da kontrolišete – svoje znanje, kontakte i stav.

