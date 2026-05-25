Novac stiže sa svih strana za 3 znaka od 25. do 31. maja, a jedan će dobiti i ono što je odavno otpisao

Novac stiže sa svih strana za 3 znaka od 25. do 31. maja. Jedan znak će se najviše obradovati. Proverite da li ste na listi.

Novac stiže sa svih strana za 3 znaka ove nedelje, i to ne kroz neku maglovitu „pozitivnu energiju“, već kroz konkretne uplate, ponude i stara potraživanja koja se konačno aktiviraju.

Period od 25. do 31. maja donosi spoj povoljnih tranzita koji direktno udaraju u kuće novca. Jedan znak će se iznenaditi najviše, ali o tome u nastavku.

Zašto baš ova nedelja menja finansijsku sliku

Venera ulazi u povoljan aspekt sa Jupiterom, a Merkur stabilizuje komunikaciju oko ugovora i isplata. Prevedeno na jezik svakodnevice, ovo je nedelja kada se odobravaju stvari koje su nedeljama stajale na čekanju.

Novac stiže sa svih strana za ova 3 znaka, otvaraju se mejlovi koji se nisu otvarali, javljaju se ljudi koji duguju, dolaze ponude koje niste tražili.

Bik: stara investicija konačno vraća uloženo

Bikovima se vraća ono što su davno dali, a već su prestali da računaju na to. Može biti reč o pozajmici prijatelju, neisplaćenom honoraru ili kapari koja je „zaglavila“ u nekom poslu.

Sredinom nedelje stiže poziv ili poruka koji menja vašu računicu za jun. Bikovi rođeni u prvoj dekadi osetiće priliv najjače, posebno u četvrtak.

Pripazite samo na jednu zamku. Kada novac stigne, prva pomisao biće da odmah uložite u nešto novo. Ne radite to istog dana. Sačekajte vikend i tek tada donesite odluku, jer je glava u trenutku priliva uvek malo „pijana“ od sreće.

Lav: priznanje koje ima cenu

Lavovima se finansijski uspeh ove nedelje seli iz sfere obećanja u sferu ugovora. Neko ko vas dugo posmatra na poslu konačno pomera prst i potpisuje.

Reč je o povišici, bonusu ili dodatnom angažmanu koji plaća duplo bolje od onog što sad radite.

Posebno je zanimljiv petak. Tog dana se otvara prilika koja deluje skromno na prvi pogled, a u stvari je ulaznica za sasvim drugu platnu kategoriju. Nemojte odbijati naizgled male ponude, pogledajte ih dva puta.

Strelac: novac sa strane, a ne sa posla

Strelčevima para na sve strane ne dolazi iz redovne plate, nego iz onoga što su radili „uzgred“. Hobi, dodatni projekat, nešto što ste počeli iz čiste radoznalosti, sada počinje da donosi prihod.

Kod nekih će to biti prodaja nečega što su sami napravili, kod drugih honorar za savet ili uslugu.

Ovo je i nedelja kada Strelčevi dobijaju ideju vrednu pamćenja. Zapišite je odmah, ne oslanjajte se na memoriju. Tri Strelca od deset propustiće priliku samo zato što su mislili da će se setiti kasnije.

Šta tačno znači „novac stiže sa svih strana“ u astrologiji

To je narodni izraz za tranzit u kojem se istovremeno aktiviraju druga, osma i deseta kuća natalne karte, što povezuje lični prihod, tuđi novac i karijeru. Kada se sva tri kanala otvore u istoj nedelji, priliv deluje kao da dolazi iz različitih izvora odjednom.

Greška koju će napraviti dva od tri znaka

Najveća greška ove nedelje neće biti potrošnja, nego ćutanje. Novčana sreća u maju zahteva da kažete cifru naglas. Ako ne tražite konkretan iznos, dobićete onaj koji je drugoj strani odgovarao. Bikovi će se ustručavati da zovu dužnika, Lavovi će čekati da im se prva ponudi povišica, Strelčevi će potceniti svoj rad.

Recite cifru. Bez izvinjavanja, bez „ako vam ne smeta“, bez „znam da je možda previše“. Ko šapuće, taj dobija mrvice.

Šta je sa ostalim znacima

Ostali znaci nisu „kažnjeni“ ove nedelje, samo se njihova energija seli u druge oblasti, ljubav, zdravlje, porodicu. Finansijska dobit ove nedelje za njih dolazi posredno, kroz uštedu ili otkazivanje troška koji je trebalo da plate. To se ne broji kao priliv, ali u kućnom budžetu znači isto.

A koji znak ste vi i koja vas je „sitnica“ koštala najviše prošli put kada ste ćutali umesto da kažete cenu? Napišite u komentaru, čitamo sve

