Novac stiže u poslednji čas: Horoskop otkriva kome se sreća konačno osmehnula

Novac stiže u poslednji čas tačno onda kad ste već prešli sa kalkulatora na molitvu. Tri znaka horoskopa do kraja maja dobijaju ono što su čekali nedeljama, a niko od njih to neće videti unapred.

Zašto baš ovi znakovi i zašto baš sada

Planete su se namestile tako da pritisak prvo raste, a zatim naglo popušta. To je razlog što finansijska sreća dolazi kao „spas u poslednji čas“, a ne kao planirani priliv novca.

U centru pažnje su Devica, Škorpija i Strelac. Za njih će završetak maja imati sasvim drugačiji ukus nego ostatak godine, naročito tamo gde su mesecima ćutali o dugovima i potiskivali finansijske probleme.

Devica: račun koji ste otpisali vraća se nazad

Devica do petka rešava ono što je u martu izgledalo izgubljeno. Reč je o pozajmici, neisplaćenom honoraru ili refundaciji koju ste prestali da očekujete.

Neočekivani priliv novca stiže preko poruke ili telefonskog poziva, ne preko mejla, i to u prvoj polovini nedelje. Nemojte odmah da ga rasporedite. Pustite da odleži dva-tri dana pre nego što platite bilo šta. Devica ovog meseca greši samo na jednom mestu, a to je brzina kojom troši ono što je čekala.

Škorpija: tihi dogovor donosi više nego što ste tražili

Škorpiji se sreća osmehnula kroz posao koji je delovao kao slepa ulica. U utorak popodne, ili najkasnije u sredu, stiže ponuda koja sadrži cifru veću od one koju ste sami zamislili.

Pare na vreme dolaze upravo zato što niste cenkali, niste molili i niste objašnjavali zašto vam treba. Škorpiji koja u maju nije popustila pred sitnim isplatama, kraj meseca donosi tu jednu veliku.

Strelac: putovanje koje se isplati duplo

Strelcu hrabrosti nikad nije manjkalo, ali ovog puta dobit ne dolazi od rizika. Dolazi od jednog kratkog puta, službenog ili porodičnog, u poslednjoj nedelji maja. Tamo se otvara razgovor koji niste planirali i novac stiže u poslednji čas.

Iz tog razgovora izlazi konkretan dogovor o novcu koji vam vraća ulaganje iz prošle jeseni. Strelčevi, ne prekidajte sagovornika kad krene da priča o brojkama. Tu vam je ceo dobitak.

Da li se ova sreća ponavlja ili je jednokratna

Jednokratna je. Trenutan položaj zvezda zatvara jedan finansijski ciklus koji je trajao od februara, i ono što stiže sada zatvara taj račun, ne otvara novi. Zato je pametno iskoristiti ga za stari dug ili rezervu, a ne za novu obavezu.

Šta da uradite onog dana kada novac stigne?

Kada stigne, priča se menja. Većina vas će imati neodoljivu želju da odmah podeli vest sa rodbinom, prijateljima ili kolegama, ali baš tu nastaje problem. Najveća prepreka nije visina iznosa, već – glasnost.

Finansijska sreća u ovom periodu voli tišinu. Mudrije je da sačekate dan-dva pre nego što bilo kome kažete koliko je tačno stiglo. Ako baš morate da podelite vest, izaberite samo jednu osobu od poverenja, nikako pet.

I jedna stvar koju ljudi često previde: ako vam u istoj nedelji neko ponudi „sigurnu“ investiciju, kocku ili kripto savet – stanite. To nije deo ove sreće, već test. Tri puta razmislite, a tek onda potpišite.

