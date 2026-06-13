Novac stiže za 4 znaka do 20. juna, a Vaga neka hitno uplati tiket: ovih sedam dana menja vam stanje na računu

Novac stiže za 4 znaka do 20. juna, a jednom znaku planete šapuću da uplati tiket. Proverite da li ste na spisku i ne propustite šansu.

Novac stiže za 4 znaka do 20. juna, već u narednih sedam dana, a jedan znak treba ozbiljno da razmisli o tiketu. Venera je danas ušla u Lava i odmah pomerila stvari. Pala vam je želja da kupujete skupe gluposti? To je upravo ona. Ali ista ta Venera, zajedno sa Uranom, pravi redak prozor za rizik. Zato je ovo nedelja kada se isplati slušati intuiciju.

Zašto baš sada planete dele pare

Spoj Venere i Urana retko traje dugo, a kada se desi, donosi nagle obrte oko novca. Neko dobije neočekivanu uplatu, neko zaradu sa strane, a neko dobitak tamo gde se najmanje nada. Oprez ide uz to: Venera u Lavu tera na luksuz, pa lako potrošite više nego što planirate. Novac stiže za 4 znaka do 20. juna, ali naplatite prvo, pa onda trošite.

Lav: obasipaće vas novcem i poklonima

Venera u vašem znaku radi vam u korist. Ljudi oko vas imaju potrebu da vas časte, daruju i finansijski podrže. Neki Lavovi dobiju poklon koji vredi više od mesečne plate. Pustite ih, zaslužili ste. Samo ne vraćajte odmah istom merom, jer biste tu zaradu brzo isparili.

Rak: iskoristite Jupiter dok je još tu

Jupiter ostaje u vašem znaku do 30. juna i to je vaš adut za posao. Ovo je nedelja za širenje, novog klijenta ili posao koji odlažete mesecima. Jupiter u Raku nagrađuje hrabre poteze, ne čekanje. Finansijski, ide vam jako dobro.

Blizanci: drugo polje vam otvara novčanik

Naglašeno drugo polje znači jedno: novac vam dolazi sa više strana. Ako razmišljate o samostalnom poslu, bolji trenutak nećete uskoro dobiti. Ideja koju gurate u glavi mesecima sada može da prohoda. Krenite, makar malo.

Ovan: poslušajte stomak i uplatite tiket

Venerin ulazak u Lava pali vam polje sreće. Dobici na lutriji nisu isključeni, naprotiv. Ovan i sreća ove nedelje idu zajedno, ali samo ako reagujete brzo. Onaj broj koji vam se stalno vrti po glavi? Nije slučajno.

Koji znak treba da igra igre na sreću?

Vaga. Položaj Venere, koja je vladar Vage, otvara redak period za rizik i nagle dobitke. Igre na sreću ovih dana mogu da iznenade, pa je tiket vredan probe.

Vaga ove nedelje ima vetar u leđa. Venera kao vaš vladar šeta kroz Lava i pravi vam sjajan ugao za sve što ima veze sa srećom. Ne ulažite poslednju paru, naravno. Ali mali ulog uz dobar osećaj? To je upravo ono što planete sada podržavaju.

Dok ostali znaci zarađuju kroz posao i poklone, Vaga ima šansu za pravi dobitak tamo gde se najmanje nadate. Spojite to sa intuicijom i nemojte preterivati.

Da li ste vi na spisku ovih sedam dana, ili ste možda baš ona Vaga koja treba da uplati tiket? Napišite u komentarima koji vam je broj prvi pao na pamet

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