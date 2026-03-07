Novac stiže za 4 znaka: Dobiće dobre pare do 14. marta, a 1 znak treba da igra igre na sreću

Neki znakovi imaće malo više sreće, pa će profitirati. Među njima su: Vodolije, Ribe, Ovnovi i Škorpije. Novac stiže za njih sve do 14. marta.

Novac stiže za 4 znaka do 14. marta. Mogu da dobiju dobre pare kroz zaradu, povišicu ili nagradu, a jedan znak obavezno da odigra neku igru na sreću.

Nalazimo se u sezoni Riba, a pojedini znakovi će imati više sreće, pa će uspeti da zarade velike pare. Novac stiže za 4 znaka sve do 14. februara.

Ipak, retrogradni Merkur je na snazi do 21. marta, pa treba proveravati papirologiju, kako ne bismo doneli pogrešne odluke i uzaludno uložili novac.

Vodolija

Mars u Ribama donosi vam odličnu zaradu. Možete da očekujete veći novac ili bonus, jer zvezde rade za vas.

Ribe

Iskoristite sezonu vašeg znaka da uvećate zaradu. Osim što ćete dobiti poklone, vreme je da razgovarate o visini svoje plate.

Ovan

Venera u vašem znaku ukazuje da visina zarade zavisi isključivo od vaše inicijative. Osim toga, možete da očekujete i vredan poklon.

Škorpija

Jupiter vas obasipa novcem. Sve vreme ste u odličnoj finansijskoj poziciji.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Rak.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com