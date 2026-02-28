Novac stiže za 4 znaka: Dobiće pare do 7. marta, a 1 znak treba da igra igre na sreću

Astrološki znakovi Ribe, Vodolije, Rakovi i Škorpije mogu da očekuju solidnu zaradu. Novac stiže od zarade, nagrada ili iz inostranstva.

Novac stiže za 4 znaka horoskopa u narednom periodu. Dolazi do stabilizacije finansijske situacije i moguć je finansijski dobitak u vidu zarade ili novčane podrške iz inostranstva.

Bliži se pomračenje Meseca u Devici (3. mart), a mi igramo još jedan zvezdani rulet, tako da će pojedini znakovi imati više sreće, pa će uspeti da zarade veliki novac do 7. marta.

Pošto je retrogradni Merkur u Ribama na snazi, veoma je važno da se čuvamo pogrešnih procena i pazimo šta potpisujemo.

Astrološki znakovi kao što su Ribe, Vodolije, Rakovi i Škorpije mogu da očekuju solidnu zaradu u narednih sedam dana.

Ribe

Saturn je napustio vaš znak, tako da polako, ali sigurno, dolazi do stabilizacije finansijske situacije. Iznenadni novac stiže za Ribe, očekuje vas dobitak.

Vodolija

Marsov ulazak u Ribe donosi vam veću zaradu i poboljšanje finansijske situacije. Konačno ćete se finansijski oporaviti.

Rak

Sunce u Ribama je za vas pvoljno, tako da očekujte novčanu podršku iz inostranstva. Mogućnost proširenja saradnje.

Škorpija

Jupiter na 15. stepenu Raka gde je najjači donosi vam veliki novčani dobitak. Nije loš period za povećanje plate.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Strelac.

(Informer)

