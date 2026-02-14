Novac stiže za 4 znaka: Evo ko će dobiti pare do 21. februara, a 1 znak treba da igra igre na sreću

Znakovi kao što su Jarčevi, Vodolije, Strelčevi i Lavovi mogu da očekuju da će dobiti pare do 21. februara. Zvezde su im izuzetno naklonjene.

Ova četiri astrološka znaka mogu da se raduju. Astrološke kombinacije idu im na ruku pa vrlo lako iznenada dobiti pare, kroz zaradu, bonuse ili neki dobitak.

Saturn i Neptun su zgazili u Ovna, tako da će položaj planeta pojedinim znakovima odgovarati, pa će uspeti da zarade novac do 21. februara.

Uran u Biku je takođe krenuo napred, tako da nas očekuje poboljšanje finansijske situacije.

Jarac

Pluton i Mars u Vodoliji donose vam veći priliv novca. Moguće je i da ćete dobiti pare na osnovu kampanje na društvenim mrežama.

Vodolija

Ulazak u sezonu Riba donosi vam poboljšanje finansijske situacije. Mogućnost dodatne zarade kroz kreativne projekte.

Strelac

Saturn u Ovnu donosi vam početak novog ciklusa koji će biti odličan za novac. Prestaje period mučenje i dolazi ciklus prosperiteta.

Lav

Merkur u Ribama donosi vam mogućnost da raspolažete tuđom imovinom. To podrazumeva da je i dobar period za nasledstvo.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Riba.

