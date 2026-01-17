Novac stiže za 4 znaka: Iznenada će dobiti lovu do 24. januara, a 1 znak treba da igra igre na sreću

Jarčevi, Vodolije, Vage i Blizanci imaju šanse da zarade ili će iznenada dobiti lovu do 24. januara. Sezona Vodolije im je srećna.

Ova četiri astrološka znaka mogu da se nadaju sreći. Astrološke prognoze govore da mogu iznenada dobiti lovu do 24. januara u sezoni Vodolije.

Bliži se sezona Vodolije, a im igramo još jedan zvezdani rulet, tako da će položaj planeta pojedinim znakovima odgovarati, pa će uspeti da zarade veći novac do 24. januara.

Druga polovina januara u znaku Vodolije donosi više spremnosti za rizik ali i igre na sreću.

Jarac

Sezona Vodolije donosi vam obilje i priliku da se obogatite kroz digitalne poslove. Prihvatanje novog izazova na poslu može finansijski da vam se isplati, možete dobiti velike pare.

Vodolija

Sezona vašeg znaka donosi vam novac i poklone, tako da za vas nema zime. Vi ćete dobiti lovu i bićete finansijski stabilniji nego u prethodnom periodu.

Vaga

Ulazak Marsa u Vodoliju donosi vam veliku lovu. To je nešto što je za vas bio samo hobi, a sada može da postane ozbiljan biznis.

Blizanci

Sve vreme ste u prednosti jer vam polje finansija čuva Jupiter, tako da vas očekuje obilje i sreća.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Škorpija.

(Krstarica/Informer)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com