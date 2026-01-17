Novac stiže za 4 znaka: Iznenada će dobiti lovu do 24. januara, a 1 znak treba da igra igre na sreću

Jarčevi, Vodolije, Vage i Blizanci imaju šanse da zarade ili će iznenada dobiti lovu do 24. januara. Sezona Vodolije im je srećna.

Foto: Krstarica/AI

Ova četiri astrološka znaka mogu da se nadaju sreći. Astrološke prognoze govore da mogu iznenada dobiti lovu do 24. januara u sezoni Vodolije.

Bliži se sezona Vodolije, a im igramo još jedan zvezdani rulet, tako da će položaj planeta pojedinim znakovima odgovarati, pa će uspeti da zarade veći novac do 24. januara.

Druga polovina januara u znaku Vodolije donosi više spremnosti za rizik ali i igre na sreću.

Jarac
Sezona Vodolije donosi vam obilje i priliku da se obogatite kroz digitalne poslove. Prihvatanje novog izazova na poslu može finansijski da vam se isplati, možete dobiti velike pare.

Vodolija
Sezona vašeg znaka donosi vam novac i poklone, tako da za vas nema zime. Vi ćete dobiti lovu i bićete finansijski stabilniji nego u prethodnom periodu.

Vaga
Ulazak Marsa u Vodoliju donosi vam veliku lovu. To je nešto što je za vas bio samo hobi, a sada može da postane ozbiljan biznis.

Blizanci
Sve vreme ste u prednosti jer vam polje finansija čuva Jupiter, tako da vas očekuje obilje i sreća.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Škorpija.

