Novac stiže za 4 znaka, iznenada će dobiti pare do 13. decembra, jedan znak treba da igra igre na sreću

Ovan, Lav, Škorpija i Strelac mogu iznenada dobiti pare do 13. decembra. Astrološke prognoze predviđaju im značajne promene na polju finansija.

Nalazimo se u sezoni Strelca, a Merkur nije više retrogradan, tako da će položaj planeta pojedinim znakovima više odgovarati, pa će uspeti da zarade veliki novac do 13. decembra.

Venera, Sunce i Merkur u Strelcu su povoljni za saradnju sa inostranstvom, tako da u ovom periodu možete da spojite lepo i korisno.

Znakovi kao što su Strelčevi, Škorpije, Lavovi i Ovnovi mogu da očekuju dobru zaradu u narednih sedam dana.

Strelac

Sezona vašeg znaka donosi vam novac i poklone, tako da za vas nema zime u narednom periodu. Nalazite se u jednom od najboljih perioda u godini.

Škorpija

Sezona Strelca donosi vam novac iz više izvora. Zbog toga ćete moći da zaradite na osnovu više projekata.

Lav

Merkur u Strelcu donosi vam novac iz inostranstva. Mogućnost saradnje sa inostranim firmama.

Ovan

Uran u Biku donosi vam zaradu na osnovu digitalnih poslova. Bilo kakav marketing na društvenim mrežama može da vam donese dodatni profit.

Horoskopski znak koji može iznenada dobiti pare i koji treba da igra igre na sreću je Vodolija.

