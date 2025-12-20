Novac stiže za 4 znaka: Iznenada će dobiti velike pare do 27. decembra, 1 znak treba da igra igre na sreću

Sezona Jarca favorizuje Strelca, Jarca, Blizance i Devicu. Imaju najviše šanse da se obogate. Iznenada će dobiti velike pare do 27. decembra.

Astrolozi tvrde da baš ova četiri znaka imaju najjaču kosmičku podršku za finansijsku sreću u ovom periodu. Iznenada će dobiti velike pare.

Bliži se sezona Jarca (22. decembar), a mi igramo još jedan zvezdani rulet. U ovom periodu će položaj planeta pojedinim znakovima više odgovarati, pa će uspeti da zarade veliki novac do 27. decembra.

Sunce i Mars u Jarcu usmeravaju našu energiju ka organizaciji i konkretnim ciljevima, tako da je dobar momenat za planiranje.

Strelac

Sezona Jarca donosi vam odličan period za raspodelu budžeta, štednju i zaradu. Očekuje vas povećanje prihoda pred kraj 2025. godine.

Jarac

Sezona vašeg znaka donosi vam nove prilike ali i novac. Očekuje vas poboljšanje finansijske situacije.

Blizanci

Jupiter u Raku čuva vaše polje finansija, tako da vas očekuje velika zarada. Bićete jedan od najbogatijih znakova u decembru. Mnogi Blizanci iznenada će dobiti veliki novac.

Devica

Venera ulazi u Jarca, što vama odgovara, tako da vas očekuje uvećanje prihoda na osnovu kreativnog projekta ili hobija.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Bik.

(Krstarica/Informer.rs)

