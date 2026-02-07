Novac stiže za 4 znaka: Oni će dobiti ozbiljne pare do 14. februara, a 1 znak treba da igra igre na sreću

Igramo još jedan zvezdani rulet. Vodolija, Ribe, Jarac i Strelac će imati više sreće sa finansijama pa će dobiti ozbiljne pare do 14. februara.

Zvezde su se konačno namestile pa će neki dobiti ozbiljne pare na račun. Do 14. februara ova 4 znaka će se baš prijatno iznenaditi!

Merkur je ušao u Ribe, a položaj planeta će pojedinim znakovima više odgovarati, pa će uspeti da zarade veliki novac do 14. februara.

Neptun je zgazio u Ovna, pa će mnogi znakovi raditi na konkretizaciji planova, jer nije dovoljno samo nešto da želimo, nego i da poradimo na tome da to i ostvarimo.

Ovim znakovima će položaj planeta odgovarati, pa će iznenada dobiti ozbiljne pare ili zaraditi veliki novac u narednih sedam dana.

Vodolija

Iskoristite sezonu vašeg znaka da ostvarite svoje snove. Planete su na vašoj strani, a Merkur u Ribama donosi vam odlične vesti za novac.

Ribe

Ulazak Neptuna u Ovna donosi vam novo životno poglavlje kada je novac u pitanju. Zbog toga ćete bolje biti organizovani i imati mnogo više novca nego prethodnih 13 godina.

Jarac

Pametni finansijski potezi donose vam veliku zaradu. Iskoristite ovaj period da povećate svoju platu.

Strelac

Uz pomoć dobrih pregovora možete da zarađujete više novca. Komunikacija i dogovori daju odlične rezultate.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Rak.

(Informer.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com