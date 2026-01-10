Novac stiže za 4 znaka: Oni će dobiti novac do 17. januara, 1 znak treba da igra igre na sreću

Znakovi kao što su Strelčevi, Jarčevi, Škorpije i Blizanci imaju naklonost zvezda, pa mogu da profitiraju, oni će dobiti novac do 17. januara.

Oni će dobiti novac do 17. januara. Ova četiri znaka horoskopa imaju veliku naklonost zvezda za iznenadnu finansijsku dobit u narednom periodu.

Merkur, Sunce, Venera i Mars u Jarcu donose fokus na organizaciju i planiranje, a pojedini znakovi će imati više sreće nego ostali, pa će uspeti da zarade novac do 17. januara.

Sezona Jarca nas uči da se svaki trud i ulaganje vremena isplati, tako da će dobiti novac i biti nagrađeni svi oni koji su vredno radili.

Strelac

Imate više novca nego ikada! Sezona Jarca vas je nagradila, tako da ćete uspeti i da uštedite tokom prvog meseca Nove 2026. godine.

Jarac

Svaki vaš trud donosi finansijske koristi, tako da ćete uspeti da se obezbedite finansijski za naredne mesece.

Škorpija

Pozicija Jupitera vas nagrađuje, tako da možete da zaradite posredstvom inostranstva. Svako unapređenje znanja u ovom periodu može kasnije da vam donese povećanje plate.

Blizanci

Vi ste materijalno obezbeđeni. Planete su na vašoj strani, tako da ne morate da brinete o finansijama.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Bik.

(Krstarica/Informer.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com