Novac stiže za 4 znaka: Oni će dobiti pare do 29. novembra, a 1 znak treba da igra igre na sreću

Sezona Strelca donosi nalet optimizma i sreće, tako da će svi znakovi primetiti da se nalazimo u pozitivnoj fazi. Znakovi kao što su Vage, Škorpije, Blizanci i Ovnovi mogu da očekuju priliv novca, oni će do 29. novembra dobiti pare.

Vaga

Planete su na vašoj strani, tako da vas očekuje veći priliv novca. Pojedine Vage lako mogu da se obogate.

Škorpija

Sezona Strelca donosi vam poboljšanje finansijske situacije. Očekuju vas dobre vesti kada je novac u pitanju.

Blizanci

Jupiter u Raku čuva vaše polje finansija, tako da ćete imati više para nego ikada. Pripremite se za novčanu infuziju.

Ovan

Povratak Urana u Bika vam donosi neočekivani priliv novca. Možete da pronađete novi izvor zarade i to preko interneta.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Strelac.

(Krstarica/Informer.rs)

