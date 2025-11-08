Novac stiže za 4 znaka, zaradiće dobre pare do 15. novembra, 1 treba da igra igre na sreću

Novac stiže do 15. za Škorpiju, uz Strelca, Ovnu iznenadno i neočekivano, Vagi kroz vredni poklon i Strelcu. Blizancima poveći dobitak.

Položaj planeta u narednom periodu odgovaraće Strelcu, Škorpiji, Ovnu i Vagi, oni će uspeti da zarade dobre pare i postignu značajan finansijski uspeh. Njima novac stiže do 15. novembra. Retrogradni Merkur koji dolazi 10. novembra njima će doneti blagostanje, a Blizancima dobitke u igrama na sreću.

Retrogradni Merkur ubrzo dolazi (10. novembar), a takav položaj planeta će pojedinim znakovima više odgovarati, pa će uspeti da zarade novac do 15. novembra.

Pred nama nedelja u kojoj Merkur ulazi u svoju retrogradnu fazu, i svi trebaju da budu oprezni sa procenama i važnim dokumentima.

Međutim, pojedinim znakovima neće smetati negativan uticaj planeta, naprotiv, oni će uspeti da profitiraju. Znakovi kao što su Strelčevi, Škorpije, Ovnovi i Vage mogu da računaju na dobru zaradu i veći finansijski uspeh.

Strelac – novac stiže kroz inicijativu

Mars i Merkur u vašem znaku ukazuju da ćete se boriti za svoje ciljeve, odnosno da mnogo toga zavisi od vaše inicijative.

Škorpija – velike pare i zarada

Mars u Strelcu od 4. novembra uvećava vašu zaradu. Možete da zaradite veliki novac stiže uz osobe u znaku Strelca.

Ovan – iznenadni dobitak

Uran se vratio u Bika, tako da vam sledi iznenadan dobitak., neočekivano vam novac stiže. To može da bude i igra na sreću, ali i neočekivani priliv novca.

Vaga – vredni pokloni

Venera i Sunce u Škorpiji donose vam vredne poklone i bolju zaradu. U narednim danima ćete biti zadovoljni finansijskom situacijom.

Horoksopski znak koji treba da igra igre na sreću su Blizanci, planete im predviđaju poveći dobitak.

(Krstarica/Inormer.rs)

