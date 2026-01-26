Novac stiže za ova 3 znaka, zvezde im najavljuju novu eru izobilja i strašan finansijski uspeh do 1. februara

Ova tri horoskopska znaka privlače finansijski uspeh cele nedelje, od 26. januara do 1. februara 2026. 26. januara, Neptun ulazi u Ovna, neverovatno moćan aspekt koji označava početak nove ere izobilja i strašan finansijski uspeh.

Transformacija u vašem finansijskom životu može zvučati zastrašujuće, ali to je upravo ono što vam je potrebno da biste stvorili veće bogatstvo i sigurnost. Ne možete nastaviti da radite ono što imate i očekivati da se stvari same promene. Umesto toga, na vama je da posejete seme izobilja.

Ova nedelja menja način na koji ovi astrološki znaci razmišljaju o novcu i koracima koje mogu preduzeti da bi obezbedili bolju finansijsku budućnost. Neptun u Ovnu potvrđuje da ono u šta verujete utiče na vaš finansijski položaj isto koliko i ono što radite. Dostojni ste finansijskog uspeha, zato iskoristite ovo uzbudljivo novo poglavlje.

1. Ribe – energija izobilja je vaša

Prigrlite energiju izobilja. Nakon što je prešao kroz vaš horoskopski znak od 2011. godine, Neptun prelazi u Ovna u ponedeljak, 26. januara. Ovo je važna faza u vašem životu jer konačno donosi finansijske nagrade za lični rad koji ste obavljali. Znate da ste vredni i sada konačno počinjete da privlačite veće bogatstvo zbog onoga ko ste autentično.

Dok je Neptun u Ovnu, fokusirate se na ono što vam je najvrednije. To uključuje investicije u nekretnine ili zajedničke projekte koji nose duboko značenje. Vaš osećaj izobilja nije određen krajnjim rezultatom, već vrstom života koji živite i kako pozitivno utičete na svet. Neptun vam pomaže da razvijete svoje kreativne, duhovne i intuitivne darove kako biste konačno mogli da dobijete nadoknadu za izbor kraćeg puta.

2. Jarac – finansijska sloboda o kojoj sanjate

Obratite pažnju na ponude koje stižu nakon što se Merkur sjedini sa Venerom u Vodoliji u utorak, 27. januara. Merkur donosi vesti i ponude, dok Venera predstavlja finansijsko izobilje. Pošto je Venera u Vodoliji, finansijski uspeh koji privlačite možda neće biti na tradicionalan način ili onaj koji ste očekivali. Pokušajte da posmatrate gde se osećate kao da ste usmereni ove nedelje, posebno ako vam se čini da dobijate ponudu niotkuda.

Energija Vodolije često donosi stvari koje odstupaju od vaših sopstvenih planova, ali vam pomaže da postignete finansijsku slobodu o kojoj sanjate. Ako ste razmišljali o prijavljivanju za novi posao ili preduzimanju bilo kakve sopstvene akcije, ova energija to takođe podržava. Samo ostanite otvoreni za neočekivano, jer finansijska prilika koju dobijete ove nedelje nije ona koju ćete videti. Zaslužujete da zaista napredujete u svom životu.

3. Bik – napredak u karijeri šansa za finansijski uspeh

Mars formira konjunkciju sa Plutonom u Vodoliji u utorak, 27. januara. Mars je planeta akcije i onoga što vas motiviše. Kako se povezuje sa Plutonom, velikim transformatorom, dobijate karijernu ili obrazovnu priliku koju treba da iskoristite. Ova energija predstavlja neverovatan period transformacije u vašoj karijeri, što pozitivno utiče na vaše finansije.

Ipak, važno je biti spreman na promenu. Ne bojte se toliko da napravite promenu da propustite ovu priliku. U predstojećoj nedelji privlačite strašan finansijski uspeh kroz šanse koje ste spremni da preuzmete.

(Krstarica/YourTango)

