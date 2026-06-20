Novac stiže za 4 znaka do 27. juna, a jedan znak neka hitno odigra tiket pre nego što Merkur sve zakomplikuje

Novac stiže za ova 4 znaka do 27. juna, jedan treba hitno da odigra tiket. Proverite da li ste na spisku jer Merkur usporava sve transakcije.

Novac stiže za ova 4 znaka, ali imate tačno sedam dana da to iskoristite. Posle 27. juna sve postaje teže. Tridesetog kreće retrogradni Merkur, a tada pregovori pucaju, ugovori se odlažu, a transakcije zapinju bez razloga. Ko ne zatvori posao do tog datuma, čeka ga gužva. Ulazimo u sezonu Raka, planete su namestile sjajan ugao za četiri znaka, i jedan od njih ozbiljno treba da razmisli o tiketu.

Zašto novac stiže za ova 4 znaka baš ove nedelje

Pitanje je jednostavno. Merkur kreće retrogradno 30. juna, pa svaki dogovor oko para postaje rizičan. Do 27. juna imate čist prozor za pregovore, potpise i naplatu starih dugova. Posle toga, sačekajte.

Zato sezona Raka donosi novac upravo sada, a ne za dve nedelje. Blizanci, Rak, Lav i Devica hvataju najbolji deo ovog talasa.

Blizanci: porodični posao vam puni račun

Ako vodite porodični biznis ili se vrtite oko nekretnina, ovo je vaša nedelja. Telefon zvoni u pravi čas. Neki dogovor koji je tinjao mesecima sada konačno dobija cifru. Ne odlažite potpis. Sve što završite do 27. juna prolazi glatko, a ono što ostavite za kasnije zaglaviće u papirologiji.

Rak: Venera vas obasipa sitnim, ali stalnim dobicima

Venera u Lavu radi za vas. Stižu pokloni, povraćaji para koje ste otpisali, sitni dobici koji se gomilaju. Nećete pogledati veliku sumu odjednom, ali na kraju nedelje novčanik prestaje da bude razlog za stres. Finansijsko zadovoljstvo dolazi tiho i prijatno.

Lav: traži povišicu dok je vreme

Venera je u vašem znaku, pa zračite samopouzdanjem koje šef oseti. Iskoristite to. Tražite veću platu, novi honorar, bolje uslove, sve pre nego što Merkur uspori. Razgovor o povišici vodite ove nedelje, ne sledeće. Uz to vas čekaju i pokloni koji prijaju i taštini i računu.

Devica: pare kroz institucije i zatvorene krugove

Vaš novac ove nedelje dolazi iz organizacija, ustanova i mesta gde se ne ulazi tek tako. Venera u Lavu otvara vrata povišici. Neko ko odlučuje o vašoj plati gleda vas blagonaklono. Pripremite argumente i tražite više.

Koji znak treba da odigra igre na sreću ove nedelje?

Ribe. Vaš trenutak nije u ugovoru ni u povišici, nego u sreći. Položaj planeta vam daje onaj redak osećaj da brojevi mogu da rade za vas, pa odigrajte tiket ili lutriju do 27. juna.

Ne ulažite kiriju ni poslednju paru. Igrajte malim, simboličnim iznosom, ali igrajte. Ribe ove nedelje imaju najtanju, ali najzanimljiviju nit sreće. Posle 30. juna taj prozor se zatvara.

Šta da uradite pre 30. juna

Zatvorite svaki posao koji visi. Potpišite ono što se potpisuje. Naplatite što vam duguju. Pošaljite ponudu koju odlažete. Retrogradni Merkur ne donosi katastrofu, ali pravi zastoj, pa ono što uradite sada ide bez trzaja. Sedam dana je dovoljno ako ne odugovlačite.

A vi, da li ste među ova četiri znaka ili ipak čekate svoj red? Napišite u komentarima koji ste znak i da li vam je novac ikada stigao baš pred retrogradni Merkur

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