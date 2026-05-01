Muke su gotove, stiže bogatstvo: Ovi znaci u maju neće znati šta ih je snašlo – novac pada sa neba

Novac u maju pljušti na tri znaka horoskopa, a muke nestaju preko noći. Pogledajte ko su srećnici i šta vas čeka već sutra.

Novac u maju neće stizati u kapljicama, već u talasima koji peru sve dugove i stege poslednjih meseci.

Tri znaka horoskopa ulaze u period kada se sve što su do sada čekali konačno poklapa.

Pisma o naplati pretvaraju se u uplate, a stari projekti dobijaju zeleno svetlo.

Ako ste se pitali kada prestaje grč u stomaku zbog računa, odgovor je vrlo blizu.

Kako Jupiter donosi novac u maju ovim znacima

Velike planete menjaju kurs i udaraju pravo u vašu kuću finansija!

Jupiter u Blizancima otključava sef, novac stiže kroz nove ugovore i moćne kontakte.

Ko je do juče gurao kamen uzbrdo, sada ga gleda kako sam krči put ka uspehu!

Bik: Stari posao počinje da se isplati

Bikovi konačno vide rezultat strpljenja. Klijent koji je odugovlačio sa plaćanjem javlja se prvi. Mogući su i bonusi na poslu, ali i naplata duga koji ste skoro otpisali. Majski priliv para kod Bika dolazi kroz nekretnine i ranije uložen trud.

Devica: Sitnica koja menja ceo budžet

Device dobijaju ponudu koja izgleda obično, a zapravo je prelomna. Honorarni angažman pretvara se u stalni izvor prihoda. Računovodstvo, pisanje, edukacija, sve oblasti gde Devica blista, donose ozbiljnu zaradu. Ne odbijajte sastanke, čak i one koji vam deluju gubljenje vremena.

Strelac: Kraj finansijskih briga konačno na vidiku

Strelčevi prolaze kroz najlepši period godine kada je kasa u pitanju. Putovanje, posao iz inostranstva ili saradnja sa strancem donosi konkretnu sumu. Bogatstvo u maju kod Strelca dolazi naglo, često iznenada, kroz priliku koju ste odbijali iz straha.

Koji datum donosi najveći finansijski talas u maju

Period između 17. i 25. maja označava vrhunac.

Tada se Venera povezuje sa Jupiterom i pravi sklad koji se u astrologiji smatra klasičnim znakom obilja.

Tu pazite na pisma, mejlove i pozive iz banke, jer dobre vesti stižu upravo tim kanalima.

Zašto baš ova tri znaka osećaju obilje u majskim danima

Bik, Devica i Strelac dele jednu osobinu, a to je upornost u radu.

Finansijski talas u maju ne dolazi slučajno, već kao rezultat meseci tihog ulaganja energije.

Univerzum sada vraća dug uz kamatu. Ne čudite se ako se istovremeno otvori više vrata, pa morate da birate.

Šta sa ostalim znacima horoskopa

Ovo ne znači da ostali ostaju praznih ruku.

Ovan, Rak, Lav, Vaga, Škorpija, Jarac, Vodolija, Ribe i Blizanci imaju svoje male pobede tokom maja.

Razlika je u intenzitetu. Kod tri pomenuta znaka sreća sa novcem dolazi u serijama, dok ostali dobijaju pojedinačne, ali važne dobitke.

Da li vam se već dešava da neočekivano stiže novac na račun ili poziv za posao? Podelite u komentarima koji znak ste i šta ste primetili poslednjih dana.

