Brdo para za narednih 7 dana stiže na adresu 5 znakova: Iznenadna nasledstva i poslovi koji menjaju sve

Novac za 5 znakova stiže iz pravca odakle se najmanje nadaju. Proverite stare papire i otvorite poruke pažljivo.

Sledećih sedam dana novac za 5 znakova dolazi sa neočekivane strane, a najveći deo neće stići preko plate. Stiže preko zaboravljenih papira, jedne poruke u petak i jednog poziva koji ćete skoro propustiti. Pravi trik je sakriven kod jednog znaka u sredini teksta, onog koji godinama čeka da mu se administracija odveže.

Bik vadi novac iz fioke koju nije otvarao mesecima

Bikovi prvi u nizu beru ono što su tiho gradili. Saradnja sa osobom iz prošlosti vraća se na sto, ovaj put sa konkretnom ciframa i jasnim rokovima. Pregledajte stare ugovore, neaktivirane vaučere i zaboravljene aplikacije, jer tamo realno čeka iznos koji ste odavno otpisali. Ne morate da jurite novu priliku, dovoljno je da skinete prašinu sa one koju ste pre godinu dana ostavili po strani.

Vaga, jedna poruka u petak menja ceo račun

Vage osećaj za lepotu konačno pretvaraju u keš. Sve što ima veze sa uređenjem prostora, modom ili sitnim umetničkim projektima donosi neočekivanu zaradu koju niste planirali u budžetu. Posebno pazite na poruke i pozive u četvrtak uveče i petak pre podne. Jedan kratak razgovor pokreće lanac koji se završava nedeljom uveče, sa konkretnom ponudom u inboksu.

Lav prestaje da radi za tuđu pohvalu

Lavovi izlaze iz faze u kojoj su godinama vukli tuđe zasluge. Sada dolazi unapređenje, vođenje važnog projekta ili honorar koji je duplo veći od onoga što ste navikli da tražite. Kada budu pominjali brojku, ne snižavajte je sami sebi. Ćutite tri sekunde duže nego što vam je prijatno, jer u toj tišini se pregovara prava cifra.

Šta donosi finansijska sreća Škorpijama ove nedelje

Pravi obrt čeka Škorpije. Iznenadna nasledstva, rešavanje imovinskih pitanja i papirologija koja je godinama stajala u ćorsokaku, sve to konačno kreće u njihovu korist. Intuicija radi punim kapacitetom, pa ćete na prvi pogled znati koja ponuda smrdi, a koja je realna. Najpametniji potez je da o svemu ovome ćutite dok ugovor ne bude potpisan. Jedna ispričana rečenica može da odloži isplatu za mesec dana.

Jarac kupuje ono što je tri puta odlagao

Jarčevi konačno povlače potez koji su tri puta gurali pod tepih. Povoljna kupovina nekretnine, ulazak u manju investiciju ili kupovina opreme koja prepolovljuje troškove, jedna od tih odluka donosi vidljivu razliku do kraja godine. Strpljenje koje ste vežbali ima konkretnu cenu, a ta cena se vraća.

Koji znak dobija najviše novca ove sedmice

U narednih 7 dana stiže iznenada novac za 5 znakova, a najveći jednokratni priliv očekuje Škorpije, jer kombinacija nasledstva i rešene administracije daje najveću sumu odjednom. Bik dobija najstabilniji, ponavljajući prihod, dok Lav beleži najveći skok mesečne plate.

Koji od ovih pet znakova ste vi i koja stara papirologija vam je upravo pala na pamet dok ste čitali

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