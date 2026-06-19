Novac za tri znaka stiže do 28. juna, prelomni trenutak je ponedeljak ujutru kada Mesec uđe u Vagu

Novac za tri znaka stiže između 22. i 28. juna 2026, a sve počinje u ponedeljak. Proverite da li ste na spisku i ne propustite priliku.

Novac za tri znaka ne dolazi tako što ćete sedeti i čekati. Dolazi onog trenutka kada smognete snage da zatražite pomoć, a baš to mnoge koči. Nedelja od 22. do 28. juna 2026. nosi prvu četvrt Meseca u Vagi već u ponedeljak, i to je tačka u kojoj se prelama ceo finansijski tok.

Energija Vage gura vas ka saradnji. Ne ka samoći u kojoj sve rešavate sami. To može biti razgovor sa partnerom o budžetu ili poziv osobi koja se u novac razume bolje od vas. Najveći zaokret ove nedelje skriva se kod trećeg znaka, pa pročitajte do kraja.

Devica: tražite pomoć i prestanite da nosite sve sami

Prva četvrt Meseca u Vagi izlazi 22. juna i tera vas da budete iskreni. Niste propali zato što niste sve postigli sami. Pomoć je nadohvat ruke, samo morate vi prvi da je zatražite.

Supružnik, prijatelj od poverenja, neko iz porodice ili finansijski savetnik, svejedno je ko. Novac za vas dolazi kroz akciju, ne kroz ćutanje. Otvoreno recite gde vam je teško. Olakšaće vam i džep i pleća na kojima sada nosite previše.

Bik: Mars u Blizancima otvara novo poglavlje za vaš budžet

Mars se 28. juna seli u Blizance i pravi mnogo povoljniji teren za gradnju imovine. Ovo je period u kome učvršćujete temelje i stvarate sigurnost za ono što tek dolazi.

Razmotrite nove ideje o upravljanju novcem i ulaganjima. Budite otvoreni za prilike koje ranije niste primećivali. Sada je pravo vreme da preispitate ugovore i radne sporazume, jer upravo tu se kriju brojke koje vam idu na ruku.

Blizanci: zatvarate krug koji je Jupiter otvorio prošlog leta

Napravite mesta za sve što ste zaslužili. Od prošlog leta Jupiter, planeta obilja, prolazi kroz Rak i donosi vam ozbiljno finansijsko širenje. Sada se sprema da pređe u Lava, 30. juna.

Pre toga, Merkur postaje retrogradan u Raku 29. juna i ostaje takav do 23. jula. To vreme iskoristite da zatvorite projekte i finalizujete sve što ste započeli. Recite da prilici koju ste jednom propustili. Drugi put se ona retko nudi.

Zašto je baš ponedeljak prelomni trenutak za novac

Prva četvrt Meseca u Vagi pada u ponedeljak i postavlja ton cele nedelje i donosi novac za tri znaka. Vaga traži ravnotežu i dogovor, pa je to idealan dan da pokrenete razgovor o parama koji odlažete mesecima.

Koji znak ima najjači finansijski potez ove nedelje

Blizanci imaju najjači potez, jer Jupiter zatvara godišnji ciklus obilja pred prelazak u Lava 30. juna. To je redak trenutak za finalizaciju velikih prilika.

Veliki finansijski preokret retko počinje grmljavinom. Najčešće počne jednim nezgodnim pitanjem koje konačno postavite. Koji znak ste vi i koju priliku ste prošle godine pustili da vam pobegne?

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