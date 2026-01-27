Novca, sreće i blagostanja stiže u izobilju za ove znakove, Mars u Plutonu odlučio je da ih obilato nagradi

Četiri horoskopska znaka doživljavaju izobilje i sreću 27. januara 2026. Novca, sreće i blagostanja obilato im pristiže. Mars se sastaje sa Plutonom u utorak, dajući nam dodatni podsticaj energije.

Mars je motivisan i, u Vodoliji, želi da se distancira i da ne brine o tome šta drugi ljudi misle. Izobilje i sreća su za vas, a ne za bilo koga drugog. Pluton je za promenu i transformaciju, a ovi astrološki znaci su spremni za promene. Možda ćete proći kroz nekoliko teških tačaka i osetiti nekoliko problema u razvoju. Neće biti lako, ali ništa vredno ne dolazi bez cene. Novca, sreće i blagostanja neće nedostajati.

1. Blizanci – prilagođavate se s lakoćom

Doživljavate obilje i sreću u utorak, 27. januara 2026. Mars i Pluton aktiviraju vaš sistem verovanja, podstičući vas da proširite krug prijateljstava. Otvarate se umrežavanju sa ljudima koji obično nisu u vašoj grupi prijatelja.

Svet se menja i da biste išli u korak sa vremenom i ostali konkurentni, shvatate da morate da se prilagodite.

To radite sa lakoćom i spremnošću da učite. Boravak u novoj situaciji pozicionira vas u novom okruženju i upoznajete ljude koje nikada ranije ne biste sreli. Nove interakcije na kraju donose nove mogućnosti, vodeći vas do sreće koju inače ne biste doživeli.

2. Devica – blagostanje i sreća

U utorak, 27. januara 2026. godine, doživljavate izobilje i sreću u svom sektoru blagostanja, Device. Blagostanje i sreća idu ruku pod ruku. Možete imati izobilja samo onoliko koliko se osećate dovoljno samouvereno da se nosite sa tim.

Konjunkcija Marsa i Plutona pomaže u uklanjanju nesigurnosti koje same sabotiraju vašu budućnost. Odvajate se od nezdravih uverenja koja sprečavaju vaš rast. Sa samopouzdanjem u ruci, preuzimate rizike i donosite smele odluke. Kada se prilike ukažu, umesto da delujete oklevajući, idete napred.

3. Strelac – ljubav će procvetati

Vaš ljubavni život će procvetati 27. januara i doneće vam obilje i sreću u romansi. Osećate se kao da flertujete sa sudbinom i vaš život će se transformisati. Ako ste slobodni, mogli biste upoznati mnogo novih ljudi. Ako ste u vezi, videćete potencijal da vi i vaš partner dosegnete zvezde.

Utorak je veliki dan za vas. Doživljavate prekretnicu u vašoj vezi. Pošto je Pluton uključen, pojavljujete se sa svom svojom energijom, izazivajući neverovatno emocionalno bogatstvo. Ljubav teče i osećate se pozitivno u vezi sa onim što budućnost nosi.

4. Ribe – otkrivate odlične prilike za zaradu i sve dajete

U utorak, 27. januara, privlačite sreću sa obiljem u svoj život, uključujući novac i ličnu vrednost. Otkrivate priliku da zaradite novac pokazujući različite načine na koje unosite snažnu vrednost u živote drugih. Danas je vreme za služenje i davanje drugima.

Davanje je oblik primanja jer pokazuje univerzumu da posedujete kanale obilja. Ne plašite se da nema dovoljno vremena, energije ili dobrote na svetu za vas. Ima ih dosta, i planirate da podelite sve što imate.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com