Novčane muke završavaju se za ova 3 znaka, od 18. januara konačno im se smeši obilje i sreća, novac brzo stiže

Novčane muke završavaju se za 3 horoskopska znaka 18. januara 2026. Merkur u konjunkciji sa Marsom ističe našu sposobnost da se dobro raspravljamo i efikasno rešavamo probleme.

Sposobni smo da se pozabavimo svim problemima koji zahtevaju odlučno razmišljanje i asertivnu komunikaciju. Ovo poravnanje Merkura i Marsa nas tera da kažemo ono što treba reći sa jedinim ciljem da nastavimo dalje. Nećemo dozvoliti da neizrečene istine padnu po strani, jer smo usmereni ka nagradi. Želimo da postignemo finansijsko izobilje i spremni smo da učinimo sve što je potrebno da bismo ga dobili.

U nedelju, ovi astrološki znaci započinju proces potpunog finansijskog oporavka. 18. januara osećamo se oduševljeno, pronicljivo i spremno da krenemo napred, bez straha.

1. Ovan – verujte svojim instinktima i ne budite impulsivni

18. januara, Merkur u konjunkciji sa Marsom ide vam u prilog. Daje vam tu moćnu prednost koju toliko volite. U nedelju, reagujte brzo i verujte svojim instinktima kada su u pitanju prihodi i resursi. Ne budete impulsivni. Umesto toga, delujete na osnovu onoga na čemu ste radili.

Ne znate da li će to funkcionisati ili ne, ali sigurno znate da ako ništa ne uradite, onda ništa nećete ni dobiti. Dakle, verujte tim Ovnovim instinktima i idite, idite, idite. Ovog puta ste spremni i rezultati brzo slede.

Finansijski pritisak se smanjuje dok preuzimate kontrolu nad svojim životom. Ono što ovde počinje vraća vaš osećaj samostalnosti. Imate to!

2. Blizanci – prihvatite savete

Vaše razmišljanje se izoštrava 18. januara, a kada je reč o finansijama, novčane muke su pri kraju i trebalo bi vam malo dodatnog uvida. Trenutno se u vašem životu dešavaju stvari koje zahtevaju vašu pažnju. Tokom konjunkcije Merkura i Marsa u nedelju, odbacujete sve ponosne ideje i otvarate se dobrim savetima. Završili ste sa mislima da sve znate. Sada samo želite da se postavite na bolju finansijsku osnovu.

Pametni ste i niste budala. Tokom ovog poravnanja Merkura i Marsa, presecate svaku zabunu i delujete na osnovu onoga što sada ima smisla.

Finansijski teret nestaje kako se odluke pretvaraju u akciju. Savetnici intervenišu i zahvalni ste na njihovoj pomoći.

3. Škorpija – vreme oklevanja je prošlo

Ovaj tranzit Merkura i Marsa cilja dugogodišnje novčane muke. To je odlično, jer 18. januara želite da se oni završe i da se završi sa njima. Postoje trenuci kada je dosta u smislu dugova i finansijskog stresa. Ovo je jedan od tih dana. Dosta!

Tvoje preuzimanje kontrole menja ishod. Sada prelaziš preko onoga što treba da uradiš jer si shvatio da je sada ili nikad. Ako želiš finansijsku slobodu, onda moraš da napraviš prave poteze. Vreme za oklevanje je prošlo. Neaktivnost te samo vraća unazad, a sa Marsom u mešavini, ne postoji tako nešto kao neaktivnost.

Merkur u konjunkciji sa Marsom nagrađuje hrabrost i strategiju. Kada napraviš svoj potez, resursi počinju da se stabilizuju i poboljšavaju.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com