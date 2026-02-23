Novčani dobitak u februaru menja sve za tri znaka koja su već otpisala dugovanja. Proverite da li ste na spisku srećnika!

Gledate u telefon i po deseti put osvežavate aplikaciju banke. Poznat mi je taj osećaj grča u stomaku dok čekate notifikaciju koja kasni. Svi smo bili u situaciji da pare ne stižu, a računi se gomilaju na stolu. Ipak, novčani dobitak u februaru nije mit, već realnost koja se dešava upravo sada.

Planete su se konačno složile da nagrade strpljenje onih koji su vredno radili, a ostali kratkih rukava. Ovde nije reč o igrama na sreću, već o zasluženoj naplati koja stiže u minut do dvanaest. Pročitajte pažljivo, jer se ključ za vaš račun krije u datumima koje mnogi previđaju.

Koji znaci dobijaju novac do kraja meseca?

Bikovi, Škorpije i Vodolije sigurno dobijaju zaostala potraživanja do kraja meseca, jer trenutni tranzit Merkura u povoljnom aspektu sa Saturnom oslobađa blokirane transakcije i garantuje isplatu starog duga.

Bikovi naplaćuju stari znoj

Znam da ste umorni od čekanja. Radili ste prekovremeno, trudili se, a obećani bonus je izostao. Dobra vest je da novčani dobitak u februaru za vas dolazi direktno kroz karijeru. Nije u pitanju poklon, već pošteno zarađen novac koji je knjigovodstvo zagubilo ili odlagalo. Očekujte značajan priliv novca između 25. i 28. u mesecu. Moj savet je jednostavan: ne trošite taj novac na luksuz odmah. Pokrijte minus i napravite malu rezervu, jer ćete tako mirnije spavati u martu.

Škorpije rešavaju tuđe dugove

Vama pare obično dolaze na teži način, ali ovaj kraj meseca donosi preokret. Neko ko vam duguje novac već mesecima konačno će se javiti. Možda ste već digli ruke od te pozajmice, ali zvezde kažu da stiže finansijska injekcija kada vam je najpotrebnija. Novčani dobitak u februaru za Škorpije je vezan za energiju vraćanja. Nemojte odbijati isplatu u ratama ako vam to ponude. Bolje je uzeti deo sada nego čekati neizvesnu budućnost. Iskoristite ovaj period da zatvorite svoja dugovanja prema drugima.

Vodolije dobijaju bitku sa papirologijom

Administracija je vaša noćna mora, zar ne? Stalno neki papir fali. Ipak, birokratske prepreke padaju. Zakasnele isplate od državnih institucija, osiguranja ili stipendija konačno ležu na račun. Ovo je trenutak kada se rešavaju sporovi koji traju od prošle godine. Novčani dobitak u februaru vam omogućava da prodišete. Mnogo puta sam video da Vodolije u euforiji potroše sve na tehniku ili putovanja. Nemojte praviti tu grešku. Astrologija za novac sugeriše da pametno investirate u edukaciju ili alat za rad.

Zapamtite, novac je energija koja mora da kruži. Ako ste među ovim znakovima, proverite stanje na računu češće ovih dana. A ako niste, ne brinite, vaš ciklus tek dolazi.

Na šta ćete vi potrošiti svoj novčani dobitak u februaru – na vraćanje dugova ili neko malo zadovoljstvo?

