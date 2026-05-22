Novčani horoskop do juna: Ova 3 znaka broje ozbiljne pare, a 2 konačno rešavaju sve dugove

Novčani horoskop do juna otkriva 3 znaka koja gomilaju zaradu i 2 koja gase dugove. Pogledajte da li ste na spisku.

Novčani horoskop do juna donosi ekspresne promene jer Jupiter u Blizancima ne deli kosmičku sreću ravnomerno.

U danima preostalim do juna, tri znaka će videti konkretne i ozbiljne sume na svom računu, dok će druga dva konačno zatvoriti minuse koji su im mesecima visili nad glavom kao težak teret.

Ova dva scenarija funkcionišu po potpuno različitim mehanizmima – dok jedni idu ka iznenadnom prilivu novca, drugi se rešavaju starih blokada i finansijskih dugova. Pogledajte u kojoj se grupi nalazi vaš znak.

Ova tri znaka očekuje finansijski procvat

Bik

Prvi na listi za dobitak je Bik. Venera prelazi u vaše polje zarade u drugoj polovini maja, a najveći promet i skok prihoda možete očekivati već početkom sledeće nedelje, tačnije u utorak i sredu. Glavni astrološki savet je da ne odbijate ponude koje vam stižu preko poznanika, čak i ako na prvi pogled deluju previše obično – upravo tu se krije ozbiljan novac.

Lav

Drugi znak koji broje ozbiljne pare jeste Lav. Sunce se krajem maja vraća u vaše polje karijere, što u kombinaciji sa Marsom donosi konkretan rezultat u vidu povišice ili zaostalog honorara koji se čekao mesecima. Ukoliko čekate isplatu od klijenta, novac stiže na račun najkasnije do 10. juna, pa nema potrebe za požurivanjem i stalnim pozivima.

Strelac

Treći na listi je Strelac, čiji finansijski preokret stiže potpuno neočekivano. Sreća vam dolazi sa strane – kroz iznenadni dobitak, nasledstvo ili vraćanje duga koji ste već odavno otpisali i prežalili. Jupiter, kao vaš vladar, u narednim danima otvara kapiju za prilive koji će potpuno promeniti vašu trenutnu finansijsku situaciju.

A evo ko se konačno rešava svih dugova

Rak

Prvi znak koji konačno može da odahne jeste Rak. Povoljan aspekt sa Saturnom u prvoj polovini juna označava definitivan kraj jedne teške finansijske priče. Bilo da je reč o kreditu, pozajmici od rodbine ili kartici koja je godinama bila u crvenom, sve se uspešno zatvara. Ukoliko ste odlagali razgovor sa bankom oko uslova ili reprograma, obavite ga u prvoj nedelji juna jer vas očekuje neočekivano povoljan ishod.

Devica

Devica je drugi znak koji u predstojećem periodu u potpunosti izlazi iz finansijskog blata. Merkur donosi brzo rešenje za zaostale poreze, neplaćene račune ili sudske sporove oko novca. Glavni astrološki savet za Device jeste da do polovine juna ne potpisuju nikakve nove ugovore i obaveze – ovo je vreme za raščišćavanje starih dugova, nakon čega se otvara čist prostor za napredak.

Šta znači „rešiti dugove” u astrološkom smislu?

Ovo ne označava magični nestanak duga, već trenutak kada se otvara realna mogućnost za povoljan reprogram, otpis kamate, dogovor sa poveriocima ili pronalazak novca na potpuno neočekivanom mestu.

Astrologija pokazuje otvoren prozor, ali na vama je da iskoristite tu priliku.

Greška koju većina pravi sa novčanim horoskopom

Najveći problem kod praćenja astroloških prognoza jeste pogrešan tajming, ali i pasivnost. Česta je zabluda da nakon saznanja o dolasku novca treba samo sedeti i čekati da on padne s neba.

Planetarni tranziti otvaraju vrata, ali kroz njih morate proći sami. Bik koji ignoriše poslovnu ponudu, Lav koji odlaže slanje fakture ili Strelac koji odbija pruženu pomoć, propustiće sve pogodnosti koje im planete u ovom ciklusu nude.

Šta čeka ostalih sedam znakova zodijaka?

Preostali znaci trenutno nisu u glavnom finansijskom fokusu, ali to ne znači da su bez šanse. Njihovo vreme dolazi nakon 21. juna, kada Sunce ulazi u znak Raka. Tada se pokreće potpuno novi i drugačiji talas zarade, čime se zvanično zatvara ovaj aktuelni novčani horoskop do juna.

