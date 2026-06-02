Novčani horoskop do 10. juna: Ovim znacima konačno stižu pare – dugovi odlaze u prošlost!

Novčani horoskop jun donosi četiri znaka kojima se vraća stari dug do 10. juna. Pogledajte da li ste među njima i šta da uradite.

Dok iščekujemo sredinu meseca, ovaj novčani horoskop za jun počinje neobično mirno za četiri znaka. Ako ste među njima, do 10. juna na račun vam stiže novac koji ste možda odavno otpisali. Nije u pitanju nikakva lutrija, niti bilo kakav bonus sa neba, već stari dug koji se konačno odmotava.

Planete su se namestile tako da se neke stare, mučne priče konačno zatvaraju same od sebe – bez ikakve svađe, bez advokata i, ono najvažnije, bez onih neprijatnih telefonskih poziva u deset uveče.

Bik

Biku se prva polovina juna otvara baš onako kako voli – polako i sa jasnim ciframa. Neko kome ste još pre godinu i po pozajmili novac javiće se sam, najverovatnije u utorak ili sredu popodne. Nemojte odbijati gotovinu pod izgovorom da vam je neprijatno. Taj povrat pokriva upravo ono što vas je mesecima nerviralo u kućnom budžetu.

Savet je jednostavan: ne ulažite tu sumu odmah u neki novi trošak ili telefon, već njome zatvorite minus na tekućem računu i napokon prodišite.

Devica

Devica ulazi u jun sa onom silnom papirologijom koja joj mesecima visi nad glavom. Do 10. juna konačno stiže rešenje za posao ili onaj honorar koji kasni još od zime. Neće biti nikakvog spektakla, novac će leći kao obična uplata, ali će vas iznos prijatno iznenaditi.

Ono što je najvažnije, Devica konačno zatvara onu jednu ratu koja je grizla budžet i to donosi veće olakšanje od same cifre. Najveći problem nije bio taj iznos, već onaj osećaj neizvesnosti koji vas je mučio.

Škorpija

Škorpiji se vraća ono za šta je već mislila da je izgubljeno. Reč je o pozajmici članu šire porodice ili starom poslovnom dogovoru koji je odavno delovao kao „zaboravljena priča“. Energija ovih dana radi u vašu korist jer ta osoba sama bira da raščisti račune pre leta.

Mali savet: nemojte ulaziti u rasprave o kamatama ili o tome koliko ste dugo čekali. Uzmite što vam se nudi, potpišite ako treba i zatvorite to poglavlje. U ovom slučaju, tišina vredi mnogo više od bilo kakve svađe.

Ribe

Ribama do 10. juna stiže novac iz pravca na koji uopšte nisu računale, najčešće preko porodice ili starog prijatelja koji vraća uslugu u novcu, a ne u praznim rečima. Iznos možda neće biti ogroman, ali stiže tačno kada treba, baš kad se poklapa sa odlukom o letovanju.

Ribe imaju tu naviku da novac odmah potroše na nekog drugog, ali ovog puta bi bilo pametno da bar polovinu sačuvaju za sebe. Vaša velikodušnost vas često košta više nego tuđa lakomost.

Kako da ne propustite ovaj nalet novca?

Sva četiri znaka imaju jedno zajedničko – novac dolazi tiho i lako se može prevideti ako niste oprezni. Pretresite stara obećanja, pošaljite poruku osobi koja vam duguje, ali ne ratoborno, već onako usputno i ljudski. Planete otvaraju vrata, ali vi ste ti koji treba da zakorače.

Najveća greška koju sada možete da napravite jeste da sedite skrštenih ruku i čekate da druga strana prva pomene dug.

Da li novčani horoskop jun važi za podznak

Novčani horoskop za jun najsnažnije se odnosi na Sunčev znak, dok podznak pojačava ili ublažava efekat. Ako vam je podznak Bik, Devica, Škorpija ili Ribe, signal je dvostruko jači i povratak novca je verovatniji u prvoj polovini meseca.

Šta horoskop predviđa ostalim znacima do 10. juna

Ostalih osam znakova neće ostati praznih ruku, ali njihov finansijski horoskop u ovom periodu više govori o stabilizaciji nego o povratu duga. Ovan i Lav dobijaju priliku za dodatnu zaradu kroz brzi posao. Blizanci, Vaga i Vodolija sređuju papire i ugovore koji će im se isplatiti tek krajem leta. Rak, Strelac i Jarac troše manje nego što očekuju, što je takođe oblik dobitka. Astro prognoza za pare se ne svodi samo na priliv, nego i na rashode koji odjednom nestanu sa liste.

