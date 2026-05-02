Pare stižu kao lude: Od ponedeljka se otvara „zlatna slavina“ za 3 znaka, proverite da li ste među njima

Saznajte šta vam donosi novčani horoskop za maj! Ovi znaci će od ponedeljka plivati u parama, proverite da li ste među njima.

Stigao je novčani horoskop za maj koji najavljuje da se od ponedeljka otvara put ka ozbiljnoj zaradi za tri odabrana znaka.

Planete u maju menjaju pravac i donose energiju koja rešava stare dugove i puni novčanike onima koji su dugo čekali svoju priliku.

Proverite da li je vaš znak na listi onih koji će u maju osetiti šta znači kada pare stižu sa svih strana.

Blizanci: Maj donosi neočekivani dobitak

Blizanci ulaze u svoj mesec sa neverovatnom srećom jer im novčani horoskop predviđa dobitak kroz saradnju sa inostranstvom.

Ponedeljak donosi vest o novcu koji kasni, a koji će vam omogućiti da konačno odahnete i planirate velike investicije.

Slušajte svoje snove jer vam podsvest može poslati znak za brojeve ili datume koji donose profit u igrama na sreću.

Devica: Povišica i priznanje za trud

Device će u maju shvatiti da se svaki minut prekovremenog rada isplatio jer stiže ponuda za bolje plaćenu poziciju.

Vaša pedantnost privlači ljude koji su spremni da ulože u vaše ideje, pa očekujte poziv za važan sastanak već početkom nedelje.

Novčani horoskop za maj najavljuje da se finansijski tokovi se stabilizuju, a vi dobijate priliku da pametno rasporedite višak koji vam ostaje u džepu.

Ribe: Intuicija vodi ka bogatstvu

Ribe će ovog maja imati nepogrešiv osećaj za to gde se krije dobra zarada, bilo da je reč o trgovini ili kreativnom radu.

Zlatna slavina se otvara kroz projekat koji ste započeli iz hobija, a koji sada prerasta u vaš glavni izvor prihoda.

Verujte svom unutrašnjem glasu kada vam kaže da je trenutak za rizik, jer će se svaki uloženi dinar vratiti trostruko.

Koji su najsrećniji datumi za novac u maju?

Najbolji dani za sve finansijske transakcije su 12, 18. i 25. maj, kada su planeti u idealnom položaju za rast.

Tada treba obavljati velike kupovine, otvarati štedne račune ili tražiti pozajmice koje ćete lako vratiti.

Izbegavajte bilo kakve novčane dogovore tokom mladog meseca, jer tada energija pada i lako možete doneti pogrešnu procenu.

Kako poboljšati kućni budžet ovog meseca?

Fokusirajte se na prodaju stvari koje vam više ne trebaju, jer maj pogoduje brzom obrtu kapitala u kući.

Uvedite pravilo da u ponedeljak ne dajete novac iz kuće, kako biste zadržali energiju bogatstva u svom domu tokom cele nedelje.

Mali rituali, poput držanja posude sa pirinčem blizu ulaznih vrata, mogu dodatno osnažiti vaš finansijski status.

Šta uraditi ako novac stalno odlazi?

Proverite da li vam u kući negde kaplje voda, jer se veruje da tako i pare otiču iz vašeg života.

Organizujte svoj novčanik tako da novčanice budu uredno složene od najmanje ka najvećoj, iskazujući time poštovanje prema energiji rada.

Kada plaćate račune, radite to sa osmehom i zahvalnošću što imate odakle da ih platite, jer to privlači novi priliv.

