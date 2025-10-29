Tri horoskopska znaka koja privlače ozbiljan novac od 3. do 9. novembra 2025.

Od 3. do 9. novembra 2025. godine energija je posebno usmerena ka finansijskoj ekspanziji — tri horoskopska znaka imaju priliku da ostvare zapažene pomake u pravcu stabilnosti i boljih zarada. Prema astrološkoj analizi, ovo je trenutak kada se ne treba predomisliti, već delovati.

Škorpija

Za Škorpije postoji jasna poruka: definišite svoje prioritete i budite spremni da ih ostvarite. Kada se Mars premesti u znak Strelac 4. novembra, bićete pokrenuti ka povećanju svojih prihoda i monetizaciji hobija ili dodatnih aktivnosti. Obratite pažnju na korisne prilike i ne bojte se da krenete u nove pravce.

Međutim, ulazak Merkura u retrogradni hod 9. novembra podseća da pažljivo pratite napredak — rezultati možda neće biti momentalni, već treba da uložite istrajnost.

Vaga

Kod Vaga je vreme da se strpljenje isplati. Sa Venerom koja ulazi u Škorpiju 6. novembra, pojavljuju se neočekivani bonusi, pokloni ili veći prihodi koji su rezultat dugotrajnog truda.

No, oprez je potreban: Venera može doneti i želju za izdašnim trošenjem — zato usmerite fokus na ulaganja koja vam služe dugoročno, a ne na impulsivne izdatke.

Ovan

Za Ovnove je ovaj period prilika za skok na finansijskom i profesionalnom planu. Po ulasku Urana u Škorpiju 7. novembra (smatra se da Ulazi u svoju retrogradnu fazu), stvara se osnova za stabilniji finansijski položaj koji ste gradili ranije.

Važno: budite fleksibilni i prihvatite nove puteve koji neće biti identični starima — promene su nužne da biste iskoristili ovu priliku.

Saveti za maksimalan efekat privlačenja finansijskog uspeha

Fokusirajte se na konkretne korake koji vode ka većoj finansijskoj sigurnosti — ne iščekujte da “samo bude”.

Budite svesni svojih vrednosti: znajte koliko zaslužujete i odgovarajte prema tome.

Pratite astrološke tranzite ali i svoje osećanje — kombinacija intuicije i akcije vodi ka najboljem rezultatu.

Ostanite dosledni i ne oslanjajte se na “sreću”, već na strategiju i posvećenost.

