Novčani horoskop za 2. polovinu septembra: Univerzum dreši kesu, 3 znaka skupljaće pare lopatama

Druga polovina septembra donosi ogromne promene na finansijskom planu. Neki će morati da pripaze na troškove, ali će ova tri horoskopska znaka osetiti šta znači kada Univerzum odluči da odreši kesu.

Njih čeka pravi talas sreće i obilja, a novac će pristizati sa svih strana.

Bik – novac kroz trud i nagrade

Bikovi će konačno ubrati plodove svog napornog rada. Sve ono što su strpljivo gradili u prethodnim mesecima sada se vraća kroz povišice, bonuse ili dobitke. Moguće je i da će im se otvoriti vrata za dodatne poslove koji će značajno povećati prihod.

Lav – sjajna prilika koja menja sve

Lavovi ulaze u period kada će im hrabrost i odlučnost doneti ogromne rezultate. Neočekivana ponuda ili poslovna saradnja može se pretvoriti u pravi rudnik zlata. Ako budu verovali svom instinktu, novac će im stizati brže nego što mogu da ga potroše.

Strelac – iznenadni dobitak

Strelčeve čeka prijatno iznenađenje u drugoj polovini meseca. Bilo da je reč o nagradi, nasledstvu, bonusu ili čak dobitku na igrama sreće, novac stiže iz pravca iz kog ga najmanje očekuju. Vreme je da nauče i da uživaju u plodovima sreće.

Ko bude znao da balansira između uživanja i štednje, obezbediće sebi stabilnost i sigurnost za naredne mesece.

(Stil, Lana Vidović)

