Nebo im okreće leđa: Za ova 3 znaka maj će biti paklen, ostaće praznih džepova

Saznajte šta predviđa novčani horoskop za maj. Tri znaka očekuju veliki troškovi i prazni džepovi. Pročitajte savete za uštedu.

Novčani horoskop za maj: Tri znaka pred velikim izazovima

Zvezde ovog meseca ne praštaju greške sa parama.

Novčani horoskop za maj upozorava da će se tri znaka suočiti sa ozbiljnim finansijskim udarcima i neočekivanim rupama u budžetu.

Vreme je da se suočite sa realnošću i pripremite plan za preživljavanje pre nego što prvi troškovi zakucaju na vrata.

Blizanci: Rasipnost koja dolazi na naplatu

Maj donosi haotičnu energiju koja će vas naterati da trošite novac na sitnice i prolazna zadovoljstva.

Novčani horoskop za maj sugeriše da ćete biti pod velikim iskušenjem da kupujete stvari koje vam objektivno nisu potrebne.

Do sredine meseca, stanje na računu može postati alarmantno ako ne prestanete sa impulsivnim „onlajn“ porudžbinama.

Posebno obratite pažnju na neplaćene kazne ili sitne dugove koji sada mogu narasti zbog kamata.

Oslonite se na sopstvenu logiku, a ne na nagovore prijatelja koji vas zovu u provod koji trenutno ne možete da priuštite.

Lav: Poslovni rizici i sumnjiva obećanja

Lavovi će se u maju naći na meti ljudi koji obećavaju brzu zaradu preko noći, ali budite veoma oprezni.

Planete ukazuju na to da bi bilo kakvo ulaganje u nove projekte u ovom periodu moglo da se završi gubitkom.

Vaš ponos vam možda neće dozvoliti da priznate da ste u škripcu, ali je bolje da sada povučete kočnicu nego da uđete u minus na kartici.

Krajem meseca mogući su neočekivani troškovi vezani za automobil ili tehničke uređaje koje svakodnevno koristite.

Zadržite gotovinu kod sebe i ne ulazite u nikakve usmene dogovore o novcu bez jasnog papira i potpisa.

Jarac: Teret starih obaveza

Za Jarčeve ovaj mesec neće biti lak jer na naplatu stižu dugovi ili obaveze koje ste dugo ignorisali.

Novčani horoskop za maj predviđa da ćete morati da rešite imovinska pitanja ili sudske troškove koji će vam isprazniti džepove.

Osećaj finansijske nesigurnosti biće prisutan tokom celog meseca, pa je preporučljivo da odmah napravite prioritetnu listu troškova.

Izbegavajte kupovinu nekretnina ili potpisivanje ugovora o dugoročnom zakupu dok se astrološka situacija ne smiri.

Fokusirajte se na štednju i čuvajte svaki račun, jer će vam precizna evidencija pomoći da lakše prebrodite ovaj period.

Kako sačuvati dinar u kriznom periodu?

Kada planete nisu naklonjene, najvažnije je ostati hladne glave i ne donositi odluke u afektu ili pod pritiskom okoline.

Pokušajte da kupujete samo ono što je na spisku i izbegavajte marketinške trikove koji vas mame na kupovinu stvari koje vam realno ne trebaju.

Setite se da svaki težak period prolazi, pa će tako i ovaj maj biti samo jedna lekcija o važnosti finansijske discipline.

Koji su najsrećniji dani za novac u maju?

Iako je mesec izazovan, dani oko 15. maja mogu doneti kratkotrajan predah i mogućnost za manji dobitak kroz hobi.

Da li je dobro ulagati u zlato tokom ovog perioda?

Zvezde sugerišu da je bolje sačuvati gotovinu za nepredviđene troškove nego je zarobiti u dugoročnim investicijama baš sada.

Ko treba da se najviše plaši retrogradnog kretanja planeta?

Svi oni koji imaju neraščišćene račune sa bankama ili poreskim organima, jer maj donosi „naplatu duga“.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com