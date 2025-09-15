Novčani horoskop za ovu nedelju: 1 znak ubira ogroman novac, a 1 će ostati švorc. A šta vas ćeka?

Novac je tema koja često određuje tempo našeg svakodnevnog života, a astrološke prognoze mogu pokazati gde se kriju prilike i izazovi.

Tekuća nedelja, od 15. do 21.9.2025. donosi intenzivnu energiju, s jedne strane poticajnu za poslovne poduhvate, a s druge opterećenu uticajem Venere koja 19.septembra. gubi snagu i pomračenja Sunca 21.septembra.

Upravo zato važno je znati kako se uskladiti s planetarnim kretanjima i pametno rasporediti resurse.

Ovan

Ovnovi ulaze u razdoblje koje može doneti istinski proboj na finansijskom planu. Sposobnost da brzo reaguju i prepoznaju priliku biće njihova glavna prednost.

U poslovnom okruženju važno je birati sagovornike – svaki kontakt s ljudima koji šire sumnju i strah može iscrpiti i umanjiti samopouzdanje, što se direktno odražava i na zaradu.

Mnogi Ovnovi mogu osjetiti poriv da ulože u sopstveni dom ili promijene garderobu. Takvi troškovi neće biti promašaj – naprotiv, mogu doneti osjećaj sigurnosti i zadovoljstva.

Preporuka je da izbjegavaju rasprave o novcu s osobama koje imaju negativan stav, jer bi ih to moglo navesti na pogrešne odluke. Fokus na ličnu snagu i odlučnost doneće plodove.

Bik

Bikovi će tokom ove sedmice imati priliku da vide kako njihove ideje mogu postati izvor zarade. Energija koja ih okružuje podstiče kreativnost i otvara prostor za rešavanje financijskih pitanja na konstruktivan način. Ali da bi ostvarili stvarni napredak, moraju verovati u vlastite sposobnosti.

Posuđivanje novca, bilo da se radi o davanju ili primanju, najbolje je odgoditi.

Krajem nedelje očekuje ih nalet inspiracije koji može doneti neočekivanu korist.

Blizanci

Za Blizance je finansijski plan u ovom razdoblju povezan s jasnim razmišljanjem i dobrim rasporedom resursa. Sve što rade treba biti temeljeno na realnoj proceni, a ne na iluzijama.

Mogu se pojaviti nove poslovne ponude ili prilike za napredovanje, ali ključno je dobro proučiti sve detalje pre konačne odluke.

Preporuka je izbegavati poslove koji traže preterani fizički napor – iscrpljenost bi mogla voditi u greške. Drugi dio tjedna posebno je povoljan za razmišljanje o investicijama ili kupovanju predmeta koji dugoročno donose korist.

Rak

Rakovi će imati sposobnost da mudro rasporede sredstva i izbegnu nepotrebne troškove. Intuicija, koja im je inače snažna, sada će biti posebno izražena, a saveti voljenih osoba mogu im pomoći da donesu najbolje odluke.

Najveća greška bila bi pokušavati udovoljiti svima, to može dovesti do gubitaka.

Ključno je da Rak ostane veran sebi i jasno izrazi svoja prava. Ako to učini, otkriće da prilike same dolaze.

Posebno je važno imati hrabrosti reći „ne“ situacijama koje ne donose dobit.

Lav

Lavovi će osetiti snažnu podršku planeta 17. i 18. septembra. To su dani u kojima će moći ostvariti dogovore, učvrstiti poslovne odnose i povećati prihode. Osećaj samopouzdanja biće naglašen, a njihove ideje naići će na plodno tlo.

Ovo je razdoblje u kojem male inicijative mogu pokrenuti velike promene.

Lavovima se savjetuje da ostanu dosledni sebi – kada rade ono što ih ispunjava, finansije se prirodno usklađuju.

Devica

Device ulaze u sedmicu koja nosi obilje prilika, ali i određene zamke. Snažan Merkur podupire ih logikom i analitičnošću, ali kraj nedelje donosi slabljenje Venere i pomračenje koje može poremetiti finansijski tok.

Zato je važno da Device već sredinom nedelje naprave plan i izbegnu nepotrebne troškove.

Fokus neka bude na nužnim izdatcima i na projektima koji donose stabilnost. Snagu će pronaći u samodisciplini i u krugu ljudi koji im vraćaju optimizam.

Ako uspeju da sačuvaju koncentraciju, ova nedelja može postati prekretnica u poslovnom smislu.

Vaga

Za Vage, ova nedelja donosi lekciju o odgovornosti i samokontroli. Ako veruju u sebe i svoje sposobnosti, mogu napraviti značajan korak napred.

Ali, ako pokušaju preskočiti obveze ili iskoristiti druge, negativne posledice mogle bi brzo doći na naplatu.

Velike kupovine i pokretanje novih projekata sada nisu preporučljivi. Najbolje rezultate Vage će postići ako se usmjere na ono što već rade, ali s dodatnom dozom pažnje i odgovornosti.

Financijski rast biće moguć samo kroz doslednost i istrajnost.

Škorpija

Škorpije bi trebale završiti sve što su ranije započele. Nedovršeni projekti sada mogu stvarati nepotrebne blokade. Tek kada očiste staro, otvoriće se prostor za nove izvore prihoda.

Ovo je povoljan trenutak za traženje novog posla ili dodatnih prilika, ali je nužno oprezno baratati novcem, posebno ako se radi o tuđim ili zajedničkim sredstvima.

Planetarni aspekti sredinom nedelje donose mogućnost privlačenja resursa, a poslovna aktivnost otvara vrata uspehu.

Škorpioni koji pokažu odlučnost i strpljenje mogli bi doći do važnih finansijskih dobitaka.

Strelac

Strijelci će otkriti koliko je moć misli važna za privlačenje novca. Svaka negativna misao o neuspehu može im zatvoriti vrata, dok fokus na pozitivno donosi prilike.

Ova nedelja traži od Strelaca da smanje svoje ambicije i obrate pažnju na detalje – na segmente posla koji traže prilagođavanje, popravke ili reorganizaciju.

Prevelika inicijativa mogla bi ih odvesti u pogrešnom smeru. Umesto toga, stabilnost i razboritost doneće najbolje rezultate.

Jarac

Jarci trebaju biti vrlo oprezni s kreditima i posuđivanjem. Male svote mogu biti korisne, ali veća zaduženja lako mogu ugroziti sigurnost.

Sredinom nedelje mogu očekivati ugodna iznenađenja i dodatne prihode. Najviše će dobiti oni Jarci koji pokažu iznimnu produktivnost i odgovornost.

Rad će se višestruko isplatiti, a priznanje neće izostati. Ovo je razdoblje u kojem vredi uložiti dodatni trud, jer će nagrade biti proporcionalne zalaganju.

Vodolija

Vodolije će se suočiti s sedicom koja im može doneti značajne promene, ali samo ako budu znali kontrolisati svoje reakcije. Prevelika inicijativa mogla bi izazvati suprotan učinak.

Umesto toga, uspeh će doći kroz suptilne metode – šarm, harizmu i sposobnost razumevanja tuđih motiva.

Zavist i uspoređivanje s drugima sada su najveća opasnost. Ako se uspeju osloboditi tih emocija, otvoriće prostor za istinski rast.

Velike kupovine i impulzivno trošenje treba izbegavati. Najveća snaga Vodolije leži u njihovoj sposobnosti da vide širu sliku i koriste je u svoju korist.

Ribe

Ribe će ovog tjedna imati osjećaj da entuzijazam sam po sebi nije dovoljan. Ključ je u disciplini i ustrajnosti.

Poslovne situacije zahtijevat će marljivost i strpljenje, a oni koji pokažu ove osobine imat će priliku ostvariti konkretne dobitke.

Financijske prilike mogle bi se pojaviti iznenada, ali samo one Ribe koje su spremne reagirati trezveno i odlučno iskoristit će ih u potpunosti.

Važno je držati ravnotežu između prihoda i rashoda, te se osloboditi negativnih misli koje mogu sabotirati uspjeh.

