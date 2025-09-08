Novčani horoskop za ovu nedelju: Evo ko će se obogatiti, a ko će proći kao bos po trnju. Koja je vaša sudbina?

Nedelja pred nama obeležena je intenzivnim energijama koje dolaze iz retrogradnog kretanja Urana i snažnog uticaja pomračenja.

Ovi događaji mogu otvoriti neočekivane situacije, posebno na polju financija, ali istovremeno pružaju priliku za rast i oslobađanje od starih obrazaca. Ključ uspeha leži u svesnosti, strpljenju i mudrom upravljanju resursima.

U nastavku donosimo detaljan pregled šta svaki horoskopski znak može očekivati u ovom razdoblju.

Ovan

Ovnovi ulaze u nedelju s jakom motivacijom i jasnim idejama o tome što žele postići. Planete im donose energiju koja potiče inicijativu i hrabrost pa je ovo izvrsno vreme za pokretanje novih projekata ili završavanje planova koji su dugo čekali.

Iako retrogradni Uran i pomračenje mogu povremeno unositi zastoje, Ovan će imati snagu da se izbori sa svime što mu stane na put.

Najvažniji savet je da se ne preopterete poslom. Odmor treba smatrati jednako važnim delom finansijskog uspeha.

Merkur sada daje mentalnu otpornost pa bi Ovnovi mogli pronaći nova kreativna rešenja koja otvaraju dodatne izvore prihoda. Podrška porodice i bliskih ljudi biće dragocena, jer će osnažiti njihovo samopouzdanje i otkloniti sumnje.

Bik

Za Bikove je ovo nedelja u kojoj je ključna reč – saradnja. Više nego ikada potrebno je okružiti se ljudima od poverenja i pouzdanim izvorima informacija. Iako Bikovi često vole sami donositi odluke, sada će intuicija raditi najbolje u kombinaciji s savetom od drugih.

Prvi dani nedelje donose pritisak i povećan obim posla, stoga je važno pronaći balans između rada i odmora. Ako dopuste da ih stres preuzme, financijska sreća mogla bi im izmaći.

Oni Bikovi koji se odluče na edukaciju, usavršavanje ili pregovore mogu ostvariti značajne koristi.

Ovo je također povoljno vrijeme za veće kupovine – dugoročne investicije mogu doneti osećaj sigurnosti i zadovoljstva.

Blizanci

Blizanci će ove nedelje otkriti koliko se trud i predanost mogu isplatiti. Uloženi napor u posao ili osobni razvoj postavit će temelje za dugoročne dobitke.

Pomračenje može doneti trenutni osećaj nesigurnosti, ali to je samo privremeno. Već nakon nekoliko dana pojaviće se jasna rešenja i nove ideje.

Ovo je razdoblje u kojem Blizanci mogu pronaći originalne načine za izlazak iz finansijskih poteškoća. Pomoć rodbini ili ulaganje vremena u prijateljske odnose takođe će biti nagrađeni, jer će iz tih kontakata doći i neočekivane prilike.

Rak

Rakovi ulaze u nedelju s naglašenim osećanjem intuicije i sposobnošću da pronađu rešenja i u najzamršenijim situacijama.

Neočekivano povoljni obrati učinit će da osete olakšanje i veru u bolje dane. Posebno će kraj nedelje biti obojen srećom – vikend je odličan za pametne kupovine, ulaganja i racionalno planiranje.

Oni Rakovi koji se žele vratiti stabilnijem ritmu i rutinskim zadacima takođe će osetiti korist – sigurnost u poznatom okruženju biće im blagotvorna.

Ali važno je zapamtiti: stres i negativne emocije sada mogu biti najopasniji neprijatelji. Ako dopuste da ih obuzmu, pomračenje može doneti svoje korekcije.

Lav

Lavovima zvezde donose priliku da konačno pokažu koliko su snažni i kreativni. Ova nedelja podstiče ih da budu disciplinovaniji s novcem, da se odupru želji za rasipanjem i da jasno postave prioritete. Ako to uspeju, financijska sreća biće im nadohvat ruke.

Petak i vikend idealni su za kupovinu – tada će njihova intuicija najbolje proceniti gde novac treba uložiti.

Početak nedelje, pogodan je za iskazivanje kreativnosti i pokretanje projekata koji mogu doneti dodatnu zaradu.

Lavovi koji se potrude mogu dobiti priliku da reše dugotrajne finansijske brige i otvore vrata stabilnijem razdoblju.

Devica

Device će ove nedelje osetiti da stabilnost nije nešto što se podrazumeva, već zahteva mudro planiranje i oprez.

Retrogradni Uran može doneti neočekivane prepreke, a posebno su osetljivi dani 8. i 13.9. To su dani kada treba izbegavati riskantne poteze, rasprave o planovima s nepoznatima ili nepromišljena ulaganja.

Iako će se povremeno osećati kao da ne mogu uticati na situaciju, važno je da ostanu smireni i ne sumnjaju u svoje sposobnosti. Upornost i disciplina doneće rezultate.

Device će na kraju ipak iz ove nedelje izaći jače i svesnije svojih stvarnih granica i mogućnosti.

Vaga

Vagama ovaj nedelja donosi priliku da se uvere u moć vlastitih uverenja. Ako veruju u sebe i svoje ideje, mogu ostvariti značajan napredak u poslovnoj i finanijskoj sferi. Astrološka klima pogoduje inicijativi, hrabrosti i izražavanju ambicija.

Posebno će sreće imati oni koji rade u kreativnim industrijama, trgovini ili preduzetništvu.

Skriveni talenti sada mogu izaći na površinu i otvoriti vrata novim prilikama.

Čak i pomračenja, koja obično unose nemir, Vagama mogu poslužiti kao poticaj da prepoznaju svoju snagu i pronađu inovativna rješenja.

Škorpija

Škorpije će ove nedelje morati pronaći pravu meru između rizika i opreza.

Iapko umereni rizik može doneti uspeh, bespotrebno rasipanje novca ili impulsivne odluke mogle bi se pokazati problematičnim, posebno 8. i 13.septembra..

Ono što će im najviše pomoći jeste oslobađanje od negativnih sećanja i starih razočarenja. Vreme je da se fokusiraju na nove prilike i da prestanu gledati unazad.

Saradnja i poslovni razgovori doneće im konkretne koristi, a prihodi bi se mogli početi povećavati brže nego što očekuju.

Strelac

Strelci će osetiti da je pred njima dinamična nedelja u kojoj će se trud brzo isplatiti.

Iako ponedeljak može doneti neugodnosti i zahteve koji traže puno energije, već sredinom nedelje uspeće da vrate kontrolu i pokažu efikasnost.

Razdoblje od 8. do 14.septembra . idealno je za veće kupovine – nekretnine, automobile, putovanja. Strelci će sada moći donositi odluke koje dugoročno stvaraju stabilnost.

Ako dopuste da ih vodi kreativnost, otvoriće se vrata rešenjima koja do sada nisu bila vidljiva.

Jarac

Jarci će biti puni energije i vitalnosti, ali početak nedelje donosi određenu neizvesnost.

Retrogradni Uran i pomrčina mogu uneti nemir pa će biti teško odmah uskladiti sve obaveze. Ipak, već nakon utorka situacija se smiruje, a Jarci će uspeti da pronađu svoj ritam.

Ovo je vreme kada mogu testirati sopstvenu izdržljivost i pokažu da mogu prevladati i najzahtevnije prepreke.

Strpljenje će im se isplatiti, jer će upravo kroz izazove izrasti i steći dragocena iskustva.

Vodolija

Vodolijama se savetuje da ne podcene važnost odmora.

Ako pokušaju sve obaviti odjednom, mogli bi se suočiti s umorom i iscrpljenošću. Bolje je postupno povećavati tempo – posebno jer će krajem nedelje njihova produktivnost dostići maksimum.

Retrogradni Uran, vladar njihova znaka, donosi povećanu verovatnoću nepredviđenih događaja.

Zbog toga je nužno izbegavati kredite i posuđivanja. Finansijski rizici sada nisu poželjni – sigurnost i stabilnost trebaju da budu prioritet.

Ribe

Ribe će osetiti snažan poriv za optimizmom i velikim planovima. Ovo je nedelja u kojoj mogu proširiti svoj utjecaj, ojačati autoritet i pronaći nove izvore prihoda.

Planetarni uticaji im pomažu u rešavanju financijskih i pravnih pitanja, posebno onih koja zahtevaju komunikaciju s institucijama.

Praktičnost i dobra organizacija omogućiće im da se izbore s preprekama bez većih teškoća. Kupovina može doneti veselje, ali neka pripaze da ne biraju stvari koje će dugoročno uneti osećaj praznine.

Mudro ulaganje biće ključ uspeha.

(Atma.hr)

