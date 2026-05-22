Novčani zemljotres 25. maja: Moćni aspekti donose brzu zaradu za 4 znaka, a jedan slavi dobitak života

Novčani zemljotres 25. maja menja igru za četiri znaka, a peti dobija sumu o kojoj je samo sanjao. Proverite da li ste tu.

Spremite se za novčani zemljotres koji u ponedeljak, 25. maja, ozbiljno pomera stvari na nebu i u novčanicima.

Merkur u Blizancima pravi sjajan, dinamičan aspekt sa Marsom u Lavu, donoseći onaj nalet energije kada se prave poslovne šanse i brza zarada prosto lepe za vas.

Ovaj tranzit prolazi brzo, osetiće se svega dan i po, ali ima toliku snagu da može da pokrene finansije koje su nedeljama tapkale u mestu.

Četiri znaka će odmah osetiti ovaj vetar u leđa, dok jedan dobija vest koja mu dugoročno menja planove za budućnost.

Zašto ovaj ponedeljak donosi ozbiljne dobitke?

Zbog dobre pozicije Merkura i Venere, sve se završava brzo i bez uobičajenog natezanja oko papira ili čekanja na potpise.

Merkur u Blizancima maksimalno ubrzava administraciju i razmišljanje, dok Mars u Lavu daje petlju da se povuku hrabri potezi.

Kada se ove energije uvežu, poslovi se završavaju brzo i glatko – nema odlaganja i nema onih sitnih komplikacija koje obično pokvare već dogovorenu stvar.

Škorpija: dug koji ste otpisali vraća se sa kamatom

Neko kome ste pre dve godine pozajmili novac javlja se u ponedeljak ujutru. Vratiće više nego što ste tražili, jer mu je savest radila celu zimu. Vaš zadatak je da ne ulazite u priču o tome ko je kome šta dužan, samo uzmite i ćutite. Novčani zemljotres za Škorpiju ne dolazi iz novog posla, nego iz zatvaranja stare rupe.

Jarac: ponuda za honorarni posao koji se isplati više od plate

U utorak popodne stiže poruka od bivšeg kolege. Projekat traje šest nedelja, a honorar pokriva godišnji odmor i ratu kredita. Jarčevi koji rade u struci IT, gradnje ili računovodstva osetiće najjači udar. Nemojte odbijati zato što zvuči previše dobro. Suplementi sumnje vam tu ne pomažu, brojevi su brojevi.

Rak: prodaja nečega što godinama stoji u stanu

Stari nameštaj, slika koju je tetka ostavila, sat koji ne radi. Neko vam javlja konkretnu cifru za stvar koju ste hteli da bacite na proleće. Cifra je trocifrena u evrima, a vi ste mislili da vredi pedeset. Jupiter u vašem znaku radi tačno to, otkriva vrednost u onome što vam je dosadilo.

Bik: povišica koju ste tražili pre šest meseci konačno stiže

Sefovi ovog meseca otvaraju se baš za Bikove. Šef vas zove na kratak razgovor u sredu i potvrđuje povećanje koje važi retroaktivno od marta. Iznenadna zarada za Bika nije lutrijska, ona je naplata strpljenja. Pojaviće se i bonus o kojem niko nije pričao na sastancima.

Ko je taj peti znak koji slavi dobitak života?

U pitanju je Strelac.

Naravno, ne važi ovo baš za svakog Strelca na planeti, ali oni koji su u poslednja tri meseca rizikovali i uložili novac u neki veći projekat, sada mogu da očekuju ozbiljnu isplatu o kakvoj su maštali još kao klinci.

Bilo da je reč o prodaji udela u poslu, konačnom rešavanju nasledstva ili nekretnine, pa čak i nekom neočekivanom dobitku kroz igru za one koji imaju sreće – cifra o kojoj pričamo ozbiljno menja pravila igre.

Koji aspekt zapravo pokreće celu priču?

Glavni okidač za ovaj novčani zemljotres je sjajan i egzaktan aspekt između brzonogog Merkura u Blizancima i borbenog Marsa u Lavu, koji dostiže svoj vrhunac u ponedeljak pre podne po našem vremenu.

Cela ova priča dobija ogroman vetar u leđa jer je i sam Jupiter u Blizancima, što otvara kanale za ozbiljan protok novca.

Ovaj astrološki prozor je maksimalno otvoren sve do utorka uveče, i to je vreme kada se stvari rešavaju prečicom.

Šta morate da uradite pre nego što ovaj nalet prođe?

Nemojte da čekate sredu da biste poslali onu ponudu, račun ili poruku koja vam stoji u nacrtima još od marta.

Najveća greška koju možete da napravite sa ovako brzim aspektima jeste da čekate neki „savršen trenutak”.

Nebo sada ne nagrađuje oklevanje i analiziranje, nego isključivo akciju.

Povucite potez u ponedeljak pre podne i uhvatite ovaj talas.

