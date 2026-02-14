Novčanik će im biti pun do vrha: Ova 4 znaka u martu privlače novac kao magnet

Mart donosi preokret koji su mnogi čekali. Saznajte koja 4 znaka konačno privlače novac kao magnet i ostavljaju finansijske brige iza sebe.

Ruku na srce, svima nam je preko glave onog večitog krpljenja kraja s krajem i računa koji samo stižu. Čim zakrpiš jednu rupu, otvori se druga, i tako ukrug. Ali, mart konačno okreće list. Zvezde su se opasno naoštrile da nekim ljudima poprave stanje na računu, pa će ovi srećnici u martu da privlače novac kao magnet.

Ako se nađete među ova 4 znaka, možete malo da odahnete – vreme je da novčanik konačno počne da „diše“.

Bik – Naplata za svako rintanje

Vama je dosadilo da vučete za trojicu, a da jedva vidite plodove tog rada. Stalno neka muka, stalno neko čekanje. E, u martu se ta pesma menja. Neće vam niko pokloniti milione, ali će se svaki vaš raniji trud naplatiti kako dolikuje. Možda legne neka povišica o kojoj se ćutalo ili vam vrate dug na koji ste odavno zaboravili. Za vas novac u martu donosi ono najvažnije – da ne morate da brojite svaki dinar u prodavnici.

Lav – Kad vas krene, krene vas

Vi ste navikli da budete glavni, ali vam je u poslednje vreme sreća stalno okretala leđa. Mart je mesec kada se sve to menja. Vaša energija je takva da ćete jednostavno da privlačite novac kao magnet gde god se pojavite. Možda dobijete neku ponudu sa strane ili vam se otvori šansa za laku zaradu koju niste ni planirali. Iskoristite to, jer ovaj mesec vas bukvalno „hoće“ novac.

Škorpija – Kraj onom večitom „nema se“

Vi ste majstor da se izvučete iz svake krize, ali vam je više muka od onog osećaja da vam novac samo prolazi kroz prste. U martu se ta slavina konačno zavrće. Doći ćete do para preko nekih papira, prodaje ili dobitka koji će vam omogućiti da poplaćate sve što vas je kočilo. Osetićete ono pravo olakšanje kad vidite da vam je novčanik pun i nakon što poplaćate sve dažbine.

Jarac – Sigurnost koja vam je trebala

Vama niko ništa nije dao na tacni, sve ste sami stvorili. I zato vas mart nagrađuje. Sve one vaše pametne odluke i štednja sada počinju da se isplaćuju. Rođeni u ovom znaku u martu privlače novac kao magnet jer ste znali kad treba da povučete ručnu, a kad da uložite. Sad je vreme da uživate u plodovima te pameti i da konačno uložite u nešto što ste odavno hteli za sebe i svoju kuću.

Savet zlata vredan: Narod kaže da para ide na paru. Zato u martu nemojte samo da kukate, nego se malo osmehnite. Kad vi promenite energiju, videćete kako se i novčanik lakše puni.

