Novčanik im je uvek pun k’o oko: Ova 4 znaka horoskopa su kao magneti za novac

Hoće ih novac, a zvezde ih vole.

Mnogi ljudi deluju kao da privlače bogatstvo bez napora, a astrologija otkriva da iza toga mogu stajati zvezde. Poznata astrološkinja Carol Starr izdvaja četiri znaka koja prirodno “vuku” materijalne prilike i finansijski uspeh.

Bik

Kao zemljani znak kojim vlada Venera, Bikovi razumeju vrednost stabilnosti i vrednog rada. Kada se posvete karijeri ili hobiju koji ih ispunjava, neumorno guraju ka cilju. Njihova upornost i jasna vizija čine ih majstorima u pretvaranju ideja u profit.

Rak

Rakovi, “sestre” Jarca, krase se odgovornošću i neverovatnom radnom etikom. Kao kardinalni znak, lako pokreću inicijative i istrajavaju do kraja. Rukovode se i srcem i zdravim razumom, koristeći podršku prijatelja i sigurnost koju im pruža stabilna mreža kontakata.

Škorpija

Vođeni Marsom i Plutonom, Škorpije ignorišu površne prilike i prave strategije za dugoročni rast. Merkur i Jupiter u njihovim finansijskim kućama pomažu im da uče na greškama, planiraju i prihvataju sreću kad se ukaže. Njihova odlučnost i transformativna snaga često dovode do neočekivanih dobitaka.

Jarac

Saturn stoji iza ambicije Jarčeva, oblikujući ih u izuzetne planere i praktične izvođače. Oni ne strahuju od prepreka—naprotiv, vide ih kao poziv na veće pobede. Jarčevi pažljivo grade svoje ciljeve, prilagođavaju tempo sopstvenim mogućnostima i perfekcionistički usavršavaju svaki korak ka blagostanju.

Ako pripadate nekom od ovih znakova, zvezde sugerišu da vaše finansijsko polje neće ostati prazno. Iskoristite svoju urođenu energiju i veštine da biste maksimalno pojačali privlačenje novca u život.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com