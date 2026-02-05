Novčanik puca po šavovima: Ruski astrolog otkriva 4 znaka kojima stižu velike pare u naredna 3 meseca

Ko će se obogatiti do proleća? Ruski astrolog otkriva 4 znaka kojima zvezde spremaju ogromno bogatstvo u naredna 3 meseca.

Poznata ruska astrološkinja Tamara Globa nedavno je dala senzacionalnu prognozu: u naredna 3 meseca (mart, april i maj 2026. godine) jedinstven raspored planeta doneće nekim znacima Zodijaka neverovatnu finansijsku sreću – sreću kakva nije viđena poslednjih 50 godina.

Horoskop, dakle, predviđa da će im univerzum pružiti šansu da drastično poboljšaju svoju finansijsku situaciju i iznenada se obogate.

Da li ste i vi među srećnicima Zodijaka?

Ovan – Vreme je za ubiranje plodova

Ovnovima predstoji period trijumfa. Smeli potezi doneće dugo očekivane finansijske rezultate. Aktivnost i odlučnost postaće glavni saveznici na putu ka blagostanju. Moguće je iznenadno nasledstvo, velika dobit ili isplativa investicija. Globa savetuje da ne oklevate i da delujete odlučno kako ne biste propustili svoju šansu. Pažljivo analizirajte sve ponude i ne plašite se da rizikujete.

Lav – Gospodar finansija

U naredna 3 meseca, Lavovi mogu da očekuju uspon na poslovnom i finansijskom planu. Vaša kreativnost i liderske sposobnosti pomoći će vam da sklopite unosne poslove i uvećate svoj kapital. Astrolog savetuje da hrabro krenete u realizaciju planiranih projekata – od startapa do velikih ugovora. „Finansijske reke biće pune i uzburkane“, kaže Globa. Preuzmite inicijativu i odgovornost za finansijske odluke.

Strelac – Ka finansijskom izobilju

Strelčeva ljubav prema avanturama otvoriće vrata nekonvencionalnim načinima zarade – rad u inostranstvu, razvoj novih tržišta ili neobični poslovi sa fleksibilnim radnim vremenom. Intuicija će postati vaš najverniji saveznik. Globa savetuje da verujete svom unutrašnjem glasu i ne plašite se da skrenete sa ustaljenog puta. Sada je pravo vreme za eksperimente i rizike, jer oni mogu doneti neočekivane prihode. Budite otvoreni i ne ograničavajte se.

Vodolija – Inovacija je ključ bogatstva

Vodolijino nekonvencionalno razmišljanje privući će pažnju ozbiljnih investitora. Revolucionarne ideje, posebno u tehnologiji i kreativnim industrijama, mogu vam doneti ogroman profit u naredna 3 meseca. Globa ohrabruje smelost: „Čak i najfantastičniji projekti sada imaju šansu da postanu stvarnost!“ Ne bojte se da pomerate granice i verujte u svoju viziju. Vaš jedinstven pogled na svet biće karta za finansijsko blagostanje.

