Novembar 2025. donosi 3 datuma kada zvezde šalju sreću u novcu, ljubavi i zdravlju!

Novembar 2025. nosi intenzivnu energiju transformacije i unutrašnjeg preokreta.

Pod snažnim uticajem Škorpije i njenog prodornog intenziteta, dok sredinom meseca Sunce prelazi u Strelca, donoseći širu perspektivu i optimizam.

Novembar nas poziva da razlučimo šta je zaista važno, očistimo staro i otvorimo prostor za novo. Iako retrogradne planete, poput Merkura od 9. novembra, donose period introspektivnog preispitivanja, postoje dani koji su posebno povoljni za delovanje u određenim oblastima života.

Novembar – dani koji donose najviše energije

Iako mesec nosi introspektivne periode i moguće usporavanje, tri datuma se ističu kao najpovoljniji za konkretne akcije u finansijama, ljubavi i zdravlju.

Za novac: 5. novembar 2025.

Tog dana imamo puni mesec u Biku, znaku koji simbolizuje vrednosti, resurse i sigurnost. Idealno vreme za završavanje pregovora, potpisivanje ugovora ili unapređenje finansija. Energija dana je zrela za konkretne prihode i stabilnost, pa se posvetite novcu i praktičnim finansijskim koracima.

Za ljubav: 6. novembar 2025.

Sledećeg dana Venera ulazi u Škorpiju, pojačavajući magnetizam, intimnost i emocionalnu povezanost. Ovo je savršen trenutak da pokrenete nešto novo u ljubavi ili produbite postojeću vezu – dan kada se može osetiti pravi „klik“.

Za zdravlje: 22. novembar 2025.

Sunce ulazi u Strelca, donoseći energiju olakšanja i širinu perspektive. Dan je odličan za fizičko i mentalno osnaživanje, uvođenje novih zdravih navika, bavljenje sportom ili rad na opštem blagostanju – kako telesnom, tako i duhovnom.

Novembar 2025. pruža jasne astrološke signale kada je najbolje delovati. Pratite ove datume i iskoristite energiju univerzuma za konkretne promene i poboljšanja u svom životu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com