Novembar će biti najbolji mesec u godini za ovih 5 znakova: Planete im daju odlične ideje za uspeh i bogatstvo

Novembar će biti najbolji mesec u celoj 2025. godini za Ovna, Lava, Škorpiju, Strelca i Ribe. Ovih 5 horoskopskih znakova imaju najbolje horoskope celog meseca novembra.

Mesec novembar počinje ulaskom Marsa u Strelca 4., nakon čega sledi pun Mesec u Biku 5. i Venera u Škorpiju 6. Merkur će postati retrogradan 9., donoseći nam period introspekcije. Jupiter će takođe postati retrogradan 11., što će ovo učiniti vremenom za kardinalne znake da se podignu na viši nivo.

20., mlad Mesec u Škorpiji će omogućiti kolektivu da redefiniše svoje ciljeve i da bude spremniji da se fokusira na emocionalno isceljenje. Sunce ulazi u Strelca 21., najavljujući period optimizma i većeg jačanja za kolektiv.

Saturn se direktno postavlja 27., donoseći isceljenje i pripremajući nas za nova poglavlja koja nas čekaju sledeće godine. Merkur se direktno postavlja 29., a Venera nam donosi mnogo romantike i avantura u znaku Strelca počev od 30. novembra

1. Ovan – odličan period da verujete u sebe, ali i da slušate druge

Na početku meseca, vaš vladar, Mars, biće u Strelcu počev od 4., što će ovaj mesec učiniti uzbudljivim i inspirativnim koji vas nastavlja pokretati napred. Ne zatvarajte se pred većim ciljevima ili snovima jer vam sezona Strelca pomaže da budete pobednici. Ali prvo, Mars će vas naterati da želite da se angažujete sa drugima, da raspravljate i izražavate svoje misli. Međutim, budite svesni da ne budete previše kritični ili nametljivi i fokusirajte se na slušanje i poštovanje onoga što drugi imaju da kažu.

Pun Mesec u Biku 5. osvetljava vaš finansijski sektor, pomažući vam da vidite gde treba da uštedite ili naučite nove stvari koje će vam pomoći da uvećate svoje finansije. Merkur postaje retrogradan 9., što bi vas moglo suočiti sa prošlim emocijama koje ste možda izbegavali. Međutim, sa Jupiterom u aspektu sa Merkurom, ovo je period transformacije i učenja kako da se nosite sa svojim emocijama.

Ove teme se nastavljaju tokom mladog Meseca u Škorpiji 20.; međutim, više učite o tome koliko možete biti impozantni. Sunce ulazi u Strelca 21., optimističan period koji vam omogućava da verujete u sebe. Saturn staje direktno 27., pokazujući vam da je strpljenje vrlina. Venera ulazi u Strelca 30., osvetljavajući vaš akademski sektor i omogućavajući vam da drugima pokažete svoju briljantnost.

2. Lav – osetićete se probuđeno

Dok sezona Škorpije može doneti neke izazove, Strelac omogućava vatrenim znacima da se osećaju probuđeno. Sakupljate komadiće dok Mars ulazi u Strelca, počev od 4., dok palite varnicu u sebi i gledate na stvari sa mnogo više optimizma. Mars takođe donosi romantiku jer osvetljava vaš sektor odnosa. 5., pun Mesec u Biku će vam omogućiti da budete u centru pažnje, što bi vas moglo inspirisati da ponosno nosite svoju krunu.

Jupiter postaje retrogradan 11., podsetnik da budete blagi prema sebi i strpljivi. Merkur retrogradan ulazi u Škorpiju 18., što olakšava rešavanje bilo kakvih problema kod kuće. Komunikacija u ovom trenutku može biti teška dok otkrivate porodične i prošle probleme, ali uz podršku Jupitera i Saturna, ovi problemi se mogu rešiti. Teme se nastavljaju tokom mladog Meseca u Škorpiji 20., omogućavajući vam da se fokusirate na novi početak. 21. Sunce ulazi u Strelca. Slobodni ljudi bi mogli uživati u ovom vremenu jer im omogućava da upoznaju nove ljude.

Oni u čvrstim vezama takođe mogu imati koristi od ovog tranzita, jer će dodati elemente radosti i sreće. Saturn se direktno kreće 27., a Merkur 29. Ako osećate blokade, stvari počinju da se kreću brže sada kada su ove planete direktne. Venera trijumfalno zatvara mesec u znaku Strelca, pokazujući vam koliko isceljujuće i terapeutsko može biti primanje ljubavi od drugih.

3. Škorpija – saradnja sa drugima

Mesec novembar donosi zabavu i fokus i omogućava vam da se ponovo povežete sa sobom. Mars se udaljava od vašeg znaka 4. novembra, omogućavajući vam da razmišljate metodičnije. Rad na ostvarivanju vaših ciljeva deluje jednostavnije jer možete konstruktivnije usmeriti svoju energiju. Fokusirajte se na dobru saradnju sa drugima i pokažite im ohrabrenje.

Pun Mesec u Biku 5. vas budi za nove perspektive i mogao bi vas naterati da preispitate dinamiku vaših odnosa sa ljudima oko sebe. Iskoristite ovo vreme da unesete mir u svoje društvene krugove ako dođe do sukoba kada Venera uđe u vaš znak 6. Merkur postaje retrogradan 9., a Jupiter će postati retrogradan 11. Oba ova tranzita vam donose samopouzdanje i novo uvažavanje vaših ciljeva. Merkur ponovo ulazi u vaš znak 18., što vam može doneti prednost i u profesionalnom i u akademskom sektoru.

Međutim, ovo je period preispitivanja, zato odvojite vreme pre nego što podnesete bilo kakve relevantne projekte. Dvadesetog, Mlad Mesec će biti u vašem znaku, omogućavajući vam da započnete novo poglavlje koje će vas uticati narednih šest meseci. Ovde ste da napišete svoju priču; uradite to sa samopouzdanjem. Mesec se završava direktnim Merkurom 29. i Venerom u Strelcu 30. Venera u ovom položaju nastaviće temu ponovnog povezivanja sa vašim vrednostima i ohrabrenja. Ovde ste da pobedite ovog meseca, zato počnite da pokazujete sebi gracioznost.

4. Strelac – pripremite se za promene koje dolaze

Ovaj mesec će biti prava avantura za vas sa Marsom koji ulazi u vaš znak 4. Vaš vladar, Jupiter, će stati retrogradno 11., pripremajući vas da radite više unutrašnjeg rada u narednih nekoliko meseci. Merkur će stati retrogradno 18., a Mlad Mesec u Škorpiji 20. biće period ispunjen introspekcijom.

Mogli biste analizirati svoja iskustva u prošloj godini, pripremajući se za promene koje dolaze. Sunce ulazi u vaš znak 21. Vatrena energija je odličan način da se vratite svom elementu, da idete na zabave, da se upustite u nove avanture ili započnete novi kurs.

Saturn staje direktno 27., period u kojem će drugi primetiti vaš naporan rad. Za one koji su popustili, još uvek imate dosta vremena da planirate i promenite kurs. 29. Merkur staje direktno, što bi vam moglo doneti nove ideje i proširiti vaše vidike.

Magla počinje da se razilazi, a sa direktnim Saturnom možete dodati strukturu idejama kojima je potrebno učvršćivanje. Venera ulazi u vaš znak 30. Samci bi se mogli fokusirati na ljubav i romantiku, dok bi se oni u vezama mogli fokusirati na jačanje postojećih veza sa partnerima. Najbolji mesec novembar je tu da vam pomogne da ponovo poverujete u ljubav.

5. Ribe – ne ostavljajte obaveze za poslednji trenutak

Novembar vas uzdiže i priprema za ono što dolazi sledeće godine, ali takođe procenjuje ono što ste do sada naučili tokom retrogradnog Saturna. Mars ulazi u vaš profesionalni sektor 4., a pun Mesec u Biku 5. će biti tranziti koji će vam pokazati kako da dobro sarađujete sa drugima, kako da budete strpljiviji i saosećajniji.

Merkur će stati retrogradan 9., omogućavajući vam da se vratite i promenite svoj raspored. Ovo je vaš trenutak da se ponovo povežete sa svojim planerom, posebno sa Saturnom u Ribama koji vas čini odgovornijim. Ne ostavljajte zadatke za poslednji trenutak; pozabavite se njima rano.

Očekujte da ćete ovog meseca preuzeti više liderskih uloga, jer Saturn može doneti nove prepreke. Međutim, ako vam je potrebna pomoć, zatražite je i videćete kako vam drugi pružaju podršku. 20. će mlad Mesec u Škorpiji biti period u kojem će vaši temelji biti testirani; međutim, tranzit je tu da vam pokaže kako da razvijete svoje veštine sa mnogo više samopouzdanja i strpljenja. Sunce ulazi u Strelca 21. Vaš rast u poslednjih šest meseci biće primetniji. Ovo je vaš najbolji mesec.

Saturn se direktno kreće 27., a Merkur 29.; oba tranzita će doneti koristi vodenim znakovima, pomažući vam da osmislite odlične ideje i preduzmete nove projekte. Vaša motivacija će se nastaviti kada Venera uđe u Strelca 30. novembra.

(Krstarica/YourTango)

