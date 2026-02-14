Novi srećan ciklus imaće ova 3 znaka tokom cele naredne nedelje, energija univerzuma daruje im veliku sreću i obilje

Lav, Rak i Blizanci kreću u novi početak naredne nedelje, Zvezde im donose obilje i sreću za novi srećan ciklus.

Tri horoskopska znaka privlače zaista veliku sreću cele nedelje od 16. do 22. februara 2026. Pomračenje Sunca u vreme mladog Meseca u Vodoliji 17. februara stvara moćan portal za nove početke i neočekivane promene. Novi srećan ciklus počinje naredne nedelje.

17. februar takođe označava početak Lunarne Nove godine i Godine Vatrenog Konja, čineći energiju intenzivnom i nezaboravnom. Budite spremni da preduzmete akciju u danima koji dolaze. Verujte svemu što ste uradili da biste se pripremili za ovaj trenutak i znajte da je to upravo ono što zaslužujete.

Ovaj obrazac brzog ubrzanja i manifestacije nastavlja se tokom cele nedelje, dok se Saturn i Neptun sudaraju u Ovnu u petak, 20. februara. Ovo je jedan od najdramatičnijih tranzita 2026. godine. Pomaže vam da razumete šta morate da uradite da biste zakoračili u svoju sudbinu i gledali kako se vaš život transformiše na neverovatne načine.

Energija univerzuma nije linearna i ne prati uvek logiku. Umesto toga, ona deluje u božanskom vremenu, osiguravajući da se sve desi kada je predodređeno. Bili ste strpljivi, a ovi astrološki znaci privlače sreću dok prihvataju novu vremensku liniju koja se odvija.

1. Blizanci – ne oklevajte

Spremite se za potpuno novo putovanje. U utorak, 17. februara, dešava se pomračenje Sunca u mladom Mesecu u Vodoliji, pomerajući vaš život u potpuno drugom pravcu i otvarajući vrata širenju. Vodolija donosi sreću, a pošto ovaj trenutak takođe označava početak godine Vatrenog Konja, ova energija se dodatno pojačava i novi srećan ciklus počinje.

Ne oklevajte da preduzmete akciju ili prihvatite novi put u svom životu. Gde god da se trenutno nalazite, znajte da ste predodređeni za više. Mlad Mesec i pomračenje Sunca u Vodoliji najavljuju dubok novi početak za vas, iako može doći na neočekivane načine. To je priroda mladog Meseca koji se poklapa sa pomračenjem Sunca. Oba ova događaja često donose iznenadne promene koje preusmeravaju vaš put.

Važno je da budete spremni da kažete da onome što univerzum nudi, a istovremeno da odvojite vreme za razmišljanje, jer Godina Konja može doneti impulsivnu energiju. Ovo je vaša šansa da konačno učinite svoj život sve što ste ikada želeli. Samo treba da budete spremni da je prihvatite.

2. Rak – Sunce u Ribama donosi vam sreću i izobilje

Manifestujte ono o čemu ste sanjali. U sredu, 18. februara, počinje sezona Riba, i sreća se konačno okreće u vašu korist. Sunce u Ribama donosi sreću i izobilje, ali da biste u potpunosti prihvatili ovu energiju, morate biti spremni da verujete u svoje snove.

Ova energija je namenjena da vam pomogne da manifestujete svoje namere, ostvarite ciljeve i promenite svoj život na neverovatne načine. Sa trenutnim kosmičkim uticajima, ovo se takođe može povezati sa vašom karijerom ili izborima koje donosite za sebe. Ostanite otvoreni za ono što se pojavljuje u narednoj nedelji, jer ste blagosloveni novom i srećnom prilikom. Novi srećan ciklus kreće.

Sezona Riba je vreme da verujete tamo gde ste vođeni, čak i ako niste baš sigurni kako ćete tamo stići. Božansko poverenje je ključno, posebno kada radite sa duhovnom energijom Riba. Takođe je važno da slušate svoju intuiciju i budete spremni da prihvatite promene. Možda ćete se ove nedelje naći izbačeni iz svoje zone udobnosti. Zadržite prostor za ono što niste očekivali, jer se tu nalazi vaša najveća sreća.

3. Lav – verujte energiji koja vas vodi

Verujte u proces, Lave. Saturn i Neptun formiraju konjunkciju u Ovnu u petak, 20. februara. Ova energija označava početak novog i srećnog ciklusa. Ovo je vreme da se oslobodite onoga što više nije u skladu sa vašom misijom duše kako biste mogli da ostvarite sve što vam je suđeno u ovom životu.

Susret Saturna i Neptuna u Ovnu se nije dogodio u vašem životu, što znači da radite sa potpuno novom i nepoznatom energijom. Ovan je sve u vezi sa kretanjem napred i zamahom, zato budite svesni da ne razmišljate previše ili ne oklevate kada pravite promene u svom životu. Umesto toga, verujte u proces i verujte da vas ova energija vodi tačno tamo gde treba da budete.

Saturn i Neptun nisu formirali konjunkciju u Ovnu od 1703. godine, što ističe značaj ovog trenutka. Dok Saturn predstavlja disciplinu i trud, Neptun vas podstiče da sanjate i zamišljate više za sebe. Verujte u sebe i u svoju sposobnost da promenite svoj život preko noći. Nijedna prilika nije previše dobra da bi bila istinita tokom ovog srećnog perioda.

(Krstarica/YourTango)

