Novi život počeće 4 znaka nakon mladog Meseca 17. aprila, spremni su na dugu igru i naporan rad

Četiri horoskopska znaka u osnovi očekuje potpuni preokret. Novi život počeće dok mlad Mesec izlazi u Ovnu 17. aprila 2026. Sa nekoliko drugih planeta u Ovnu u isto vreme. „Ovo je složena energija“, kažu astrolozi u Cafe Astrology, tokom koje „možemo se osećati pokretano i inspirisano, posebno da pobedimo“.
Zajedno sa Mesecom, Merkur, Mars, Saturn i Neptun su takođe u Ovnu u petak. Prema rečima profesionalnog astrološkinja po imenu Mej, „Neptun rastvara vašu jasnoću, posebno sa Merkurom upravo tamo“. „Nećete znati da li donosite pravu odluku ili ne“, jer je ova energija koncentrisana u impulsivnom Ovnu. „Donećete i stvorićete tu odluku kao najbolju odluku koju ste ikada doneli u životu“.
Ovi astrološki znaci su spremni da igraju dugu igru i ulože naporan rad, a svaki njihov život se transformiše kao rezultat toga posle 17. aprila.
1. Ovan – osećate se nezaustavljivo
Sa mladim Mesecom (i nekoliko drugih planeta) u vašem znaku, 17. april je u osnovi početak, potpuno novi život za vas. Ne samo u tome kako fizički izgledate. „Vaš odnos sa samim postojanjem, zašto ste ovde, koja je vaša velika, velika misija i svrha u ovom životu se prepisuje u realnom vremenu“, objasnila je Mej u posebnom videu.
Naravno, energija Ovna je prva od svega. A sa Marsom, Saturnom, Neptunom, Suncem, Mesecom, Merkurom i Hironom u vašem znaku ovog meseca, osećate se nezaustavljivo. Sa Neptunom koji rastvara vaše staro ja i Saturnom koji vas pritiska da otkrijete ko ste, očekujte da će se život osećati kao tako novi početak da ne bi bilo iznenađujuće kada bi ljudi rekli da čak ni ne prepoznaju novog vas.
2. Vaga – novi veliki početak
Život je bio pomalo van ravnoteže ovih poslednjih nekoliko meseci. Ali bićete srećni kada saznate da počinjete iznova nakon mladog Meseca 17. aprila. U stvari, „ovo je najveći mesec za veze“, rekla je Mej, pa „ako ste sami, spremite se da uložite mnogo energije u izlaske ili upoznavanje nekoga ili podizanje veze na viši nivo.“
Za one koji ne traže ljubav ili su već u vezi, predstoji vam novi veliki početak u radnom životu. Sa Merkurom u Ovnu istovremeno sa mladim Mesecom, očekujte prilike za pregovore koji će podići vašu karijeru na bolje.
3. Rak – neka vas intuicija vodi
Verovatno ste do sada imali prilično dobru godine. S obzirom na to da se Jupiter, planeta sreće i izobilja, nalazi u vašem horoskopskom znaku od sredine 2025. Ako možete verovati, stvari postaju još bolje za vas jer, prema Mej. „Uskoro će biti ogroman štal planeta u vašoj 10. kući karijere, nasleđa, ambicije, vašeg odnosa prema samoj moći, kako se pojavljujete u ovom svetu, kako vas ljudi vide, šta predstavljate, vaše reputacije u ovom životu.“
Iako ovo u početku može izazvati određeni pritisak, najbolje što možete učiniti jeste da to prihvatite. Neka vas intuicija vodi, predložio je astrolog, i ne bojte se da preuzmete bilo kakve liderske uloge koje vam se ponude, posebno ako vam se trenutni put kojim ste išli u poslednje vreme činio neispunjavajućim.
4. Jarac – vaš život se dramatično menja
Kao da već niste bili dovoljno zauzeti, stvari se zaista popravljaju nakon mladog Meseca 17. aprila. Međutim, Mej je objasnila da se vaš fokus pomera ka vašem kućnom životu, a ne ka poslu, što je verovatno potpuno novi osećaj za vas. Bilo da se radi o selidbi ili kupovini sopstvenog mesta, prema Mej, provodićete mnogo više vremena kod kuće nego ikad ranije.
Naravno, to ne znači da stvari usporavaju na poslu. Biće intenzivno, upozorila je Mej, dok počnete mnogo ozbiljnije da shvatate i svoj posao i javni život. Od veće odgovornosti do pokretanja novog posla od kuće, novi život počeće od tada.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com