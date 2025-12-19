Novi život počinju ova 3 znaka, mlad Mesec u Strelcu širi im vidike i menja sve iz temelja

Strelac, Ovan i Lav od 20. decembra započinju novi život. Mlad Mesec u Strelcu otvara vrata novim idejama, sa više hrabrosti i dobrih odluka.

Poslednji mlad Mesec u 2025. godini očekuje nas u Strelcu 20. decembra, a simbolizuje novi početak za Strelčeve, Lavove i Ovnove. Ovi znakovi bukvalno kao da započinju novi život.

Mlad Mesec u Strelcu donosi snažan osećaj novog početka povezanog sa verom, nadom i širenjem vidika. Ova lunarna faza simbolično otvara vrata novim idejama, putovanjima, učenju i planiranju budućnosti sa više optimizma i hrabrosti.

Pojavljuje se potreba da se oslobodite starih ograničenja, sumnji i strahova i da jasnije sagledate smer u kojem želite da idete, bez previše vraćanja na prošlost.

Potraga za smislom

Energija Strelca podstiče iskrenost, potragu za smislom i želju da se govori istina – kako sebi, tako i drugima. Zato ovaj mlad Mesec može da donese važna uverenja koja menjaju tok razmišljanja i unutrašnje odluke koje dugo odlažete. Možete da započnete novi život.

Novi ciljevi

Idealno je vreme za postavljanje ciljeva vezanih za obrazovanje, duhovni rast, putovanja, pravne ili životne ciljeve koji zahtevaju širi pogled i dugoročnu strategiju.

Istovremeno treba paziti na preterivanja, nerealna očekivanja i prebrze odluke. Strelac voli široko, ali ponekad zanemaruje detalje, pa je važno da spojimo optimizam sa realnošću.

