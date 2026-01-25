Numerološki horoskop: Saberite cifre svog datuma rođenja i saznajte tačnu godinu kada ćete se obogatiti

Brojevi ne lažu. Datum rođenja otkriva bogatstvo koje vam je zapisano. Saznajte kada vam stiže veliki novac i promenite sudbinu.

Ljudi celog života rmbaju za sitniš, a ne vide da im datum rođenja otkriva bogatstvo koje im stoji ispred nosa. Muka je gledati kako propuštate šanse samo zato što ne znate ovu prostu računicu.

Saberite sve cifre svog datuma rođenja dok ne dobijete jednocifren broj i on će vam reći kada stižu pare. Ne čekajte penziju, vaša zlatna godina može biti sutra.

Stari numerolozi su znali da se protiv sudbine ne može, ali se sa njom može igrati ako znate pravila. Džaba vam sav trud ako plivate uzvodno, dok vam brojevi govore da sačekate pravi trenutak.

Kako se računa kod za pare?

Uzmite papir i olovku, nema potrebe za filozofijom. Treba vam samo vaš datum rođenja.

Saberite dan, mesec i godinu rođenja. Ako dobijete dvocifren broj, sabirajte te dve cifre dok ne ostane samo jedna.

Primer: Ako ste rođeni 15.08.1982.

Računica ide ovako: 1 + 5 + 0 + 8 + 1 + 9 + 8 + 2 = 34.

Dalje sabirate: 3 + 4 = 7.

Vaš lični broj bogatstva je sedmica.

Ovaj prost postupak je mapa vašeg uspeha. Datum rođenja otkriva bogatstvo za svaki broj pojedinačno.

Šta vam je sudbina namenila?

Broj 1: Vi ste rođeni da vodite, a ne da slušate. Vama pare stižu rano, često pre 30. godine, ali samo ako pokrenete nešto svoje.

Broj 2: Vaše bogatstvo ne dolazi od teškog rada, već preko drugih ljudi. Vama se smeše pare kroz brak, partnerstvo ili porodično nasleđe.

Broj 3: Imate ludu sreću koju retko ko ima. Vama novac pada s neba kad se najmanje nadate, ali ga lako i trošite. Čuvajte se kocke.

Broj 4: Vama ništa neće pasti s neba i to je prava istina. Obogatićete se tek u srednjim godinama, i to isključivo teškim i poštenim radom.

Broj 5: Vi ste magnet za rizik. Vaša godina bogatstva dolazi onda kada skupite hrabrost da prodate sve i odete u inostranstvo ili promenite život iz korena.

Broj 6: Pare Vam stoje u nekretninama ili porodičnom biznisu. Nemojte bežati od kuće, tu je Vaš ćup sa zlatom.

Broj 7: Vi zarađujete glavom, a ne rukama. Vaše ideje vrede milione, a bogatstvo Vam dolazi iznenada, obično kroz neku inovaciju ili internet.

Broj 8: Ovo je najmoćniji broj za novac. Vama je suđeno da budete bogati, ali pazite – osmica traži balans, inače uzima zdravlje za pare.

Broj 9: Vaše bogatstvo je tamo gde najmanje očekujete. Često dolazi kroz humanitarni rad ili poslove koji pomažu drugima. Karma Vas nagrađuje.

Caka koju bogataši kriju u novčaniku

Postoji jedan trik koji svi imućni ljudi znaju, a ćute kao zaliveni. Nikada, ali baš nikada ne dozvolite da Vam novčanik bude potpuno prazan.

Uvek u nekoj pregradi čuvajte jednu novčanicu koju ne trošite ni za živo glavu. Ona služi kao „mamac“ za ostale pare. To je energija koja se vrti.

Isprobajte ovu računicu odmah. Nije bruka želeti bolji život, bruka je ne uraditi ništa po tom pitanju. Da li smete javno da napišete koji ste broj dobili ili se plašite da vas ne ureknu?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com