Obavijeni velom mistike: Ovih tajanstvenih horoskopskih znakova plašila se i Baba Vanga

Čak je i najpoznatijoj proročici, Babi Vangi, bilo teško da „pročita“ ove znakove Zodijaka. Govorila je da imaju posebnu energiju, ali se trudila da nema bliskijih kontakata sa njima.

Pretpostavljate li o kojim znacima je reč?

Ribe

Ovaj znak neobično prati sreća, vrlo je intuitivan i sposoban da sam sebi predvidi budućnost. Među pripadnicima ovog znaka je mnogo onih sa neobičnim sposobnostima: uvek se zaustave na korak pre neke velike nevolje, dobro izlaze na kraj sa obmanama i izdajom, kao da znaju kako da spreče da im se nešto loše desi. Vanga ih je izbegavala zbog njihove moćne energije, ali i zato što Ribama nije potrebna pomoć, one same mogu da odluče o svojoj sudbini i „pročitaju“ budućnost.

Ribe su kao psiholozi. Lako mogu da pročitaju tuđe raspoloženje, prijatelji i porodica cene njihove savete. Ne ističu se u društvu, ali ako im se zamerite, teško da ćete naići na goreg neprijatelja. Sposobni su za vrhunske spletke, iskoristiće sve veze koje imaju i obrušiti se na neprijatelja, a koji i neće znati ko im je „smestio“.

Škorpija

Baba Vanga se trudila da ne radi sa Škorpijama jer joj je bilo veoma teško da čita misli ovog horoskopskog znaka i prorekne im sudbinu. Kao da postoji neka sila koja nije dozvoljavala drugima da im „uđu u glavu“. Ovo je povezala i sa činjenicom da je Škorpija u stanju da gotovo hipnotiše ljude. Neprimetno ih navedu da je zavole, veruju joj bezuslovno, spremni su da je slede čak i ako nemaju realnih razloga za toliko poverenje.

Škorpije su odlučne, spremne na sve zarad cilja. Karijeristi su i u mladosti često zauzimaju visoke pozicije. Ovo je jedan od retkih znakova koji su zapravo vrlo kontradiktorni, kao da u jednoj osobi ima više njih. Lukavost i inteligencija omogućavaju Škorpijama da budu izvrsni manipulatori, nemoguće ih je „pobediti“ u raspravi. Oni su harizmatični i sebični, vešto koriste slabosti drugih u svoju korist.

Lavovi

Baba Vanga je izbegavala Lavove iz istih razloga zbog kojih se klonila Škorpija i Riba. Pripadnike ovog znaka je neverovatno teško čitati. Za razliku od druga dva znaka energiju Lava je nemoguće kontrolisati. Oni donose haos, a vrline lako pretvaraju u mane.

Lavovi su snažni, asertivni, ali ako im se plan izjalovi, spremni su da sve unište do temelja. Oni su harizmatični, ali vrlo osetljivi i sujetni – jedna loša šala oslobidiće u njima bujicu osvetničke energije. Često su uspešni u poslu, politici, umetnosti, ali samo pod uslovom da postoji osoba koja će njihovu moć usmeriti na pravi put. Bez ovakvog vođstva, Lav može izgubiti sve: potrošiti sav novac na trivijalnosti, zaključiti loš posao, ući u opasno društvo…

