Obilato srećan decembar za ova 4 znaka, zvezde im donose više sreće i obilja nego ikad!

Najbolji mesec u godini za Strelca, Raka, Jarca i Lava. Decembar 2025. će im biti obilato srećan i manje stresan. Oni će doživeti veliko izobilje i sreću u decembru 2025. godine, jer se nedavna retrogradna sezona zamenjuje mnogo povoljnijom energijom.
Decembar je malo manje stresan za sve nas kako se približavamo praznicima i kraju godine, ali određeni astrološki znaci privlače više izobilja i sreće nego što su doživeli u dugom vremenskom periodu.
1. Strelac – vi ste u najboljem izdanju
Decembar će biti obilan i srećan mesec za vas, sa Suncem, Merkurom, Marsom i Venerom koji svi ulaze ili su u vašem znaku. Sunce ostaje u Strelcu do 20. decembra, i naravno, ovo je vaš mesec rođenja. Kada je Sunce u našem znaku, obično se osećamo najviše kao mi sami.
Mars će ostati u vašem znaku do 15. decembra, što ga čini zauzetim, haotičnim mesecom. Novi Marsov ciklus je počeo, što znači da ste u dvogodišnjem ciklusu promena. Ne očekujte da vam bude dosadno! Merkur u vašem znaku znači da će komunikacija biti u prvom planu i da bi trebalo da bude veoma društven mesec. Mlad Mesec 19. decembra takođe pada u vaš znak, Strelca, i to će vam poslužiti kao neka vrsta resetovanja za novu godinu.
Na kraju, Venera je u vašem znaku od 29. novembra do 25. decembra. Kada Venera tranzitira kroz vaš znak, izgledate sjajno, osećate se sjajno i delujete u najboljem izdanju na druge. Ovo, zauzvrat, privlači sreću i obilje u vašoj strani, čineći ovo jednim od najboljih meseci u godini za vas!
2. Jarac – najbolji mesec u godini za vas
Decembar 2025. je jedan od najboljih meseci u godini za vas, obilato srećan. Ovo je mesec vašeg rođenja, a sa Suncem u vašem znaku od 21. decembra do 20. januara, osećate se udobnije u svojoj koži.
Mars ulazi u vaš znak 15. decembra, označavajući početak novog dvogodišnjeg Marsovog ciklusa sa planetom ambicije koja prolazi kroz svaku kuću vašeg horoskopa tokom naredne dve godine. Očekujte da imate više energije i da budete mnogo zauzetiji.
Jupiter je u vašoj sedmoj kući partnera, povećavajući vašu sreću sa drugima, bilo da je to kroz vašu profesiju, vaš lični život ili oboje. Vaše šanse da upoznate romantičnog partnera povećavaju se sa Uranom u Biku u vašoj petoj kući ovog meseca.
Venera je u vašem znaku od 24. decembra do 16. januara 2026. godine. Tranzitiraće kroz vašu prvu kuću, što vas obično čini privlačnijim za druge i dovodi druge k vama kroz vaš lični magnetizam, što će dovesti do savršenog kraja godine i odličnog početka Nove godine.
3. Rak – osećate pozitivnosti i nove mogućnosti
Sa Jupiterom koji i dalje tranzitira kroz vašu prvu kuću, imate veliku sreću. Možete osetiti kako vam se život širi na pozitivan način i primetili ste sve nove mogućnosti koje vam dolaze.
Saturn u Ribama je u trigonu sa vašim Suncem u decembru, donoseći opštu stabilnost i rast. Sa dve najvažnije i najznačajnije planete koje aspektuju vaše Sunce na veoma pozitivan i produktivan način, decembar 2025. je izuzetno izobilan.
Kada Sunce (20. decembra) i Mars (15. decembra) napuste Strelca, ulaze u vašu sedmu kuću partnera, tako da se vaš fokus okreće ka onima kojima ste najbliži ovog meseca. Kada Venera uđe u Jarca 24. decembra, planeta lepote i ljubavi takođe ulazi u vašu sedmu kuću, privlačeći druge k vama i stvarajući romantičan i prosperitetan kraj godine!
4. Lav – vaša šansa, srećan i zabavan mesec
Decembar sija najsjajnije za vas, ne samo zato što će biti obilato srećan, već i zato što ćete se više zabaviti! Jupiter je planeta sreće i sada se nalazi u vašoj 12. kući. 12. kuća se odnosi na podsvest ili stvari koje ostaju skrivene. Kada je Jupiter u ovoj kući, doživljavate suptilnu vrstu emocionalnog isceljenja, ali pomoć dolazi ako vam je potrebna u poslednjem trenutku.
Sunce tranzitira kroz vašu petu kuću ljubavi i prijateljstva do 20. decembra. Gde god Sunce ide, reflektor sija i sijaće na ljubavni interes ili romantičnog partnera. Ako ste slobodni, ovo je prilika da upoznate nekoga novog.
Merkur ulazi u vašu petu kuću 11. decembra i ostaće ovde do kraja meseca. Ovo stavlja veći fokus na romantičnu komunikaciju, umrežavanje i komunikaciju sa prijateljima. Merkur je započeo svoj tranzit u vašoj petoj kući u novembru, ali se vratio retrogradno u Škorpiju, tako da sada imate još jednu šansu. Da li postoji nešto što je započeto u novembru, a što biste želeli da nastavite? Ako je tako, ovaj mesec je vaša šansa.
