Obilje i sreća kakva se ne kupuje: za 4 znaka zvezde pripremaju suštinsko blagostanje od 16. februara

Suštinsko blagostanje kakvo se novcem ne može kupiti prigrliće danas Vodolija, Jarac, Ovan i Lav. Obilje i sreća stižu kroz dobrotu.

Četiri horoskopska znaka privlače obilje i sreću 16. februara 2026. Danas, Merkur u Ribama pravi trigon sa Jupiterom u Raku i donosi ovim znakovima nešto što novcem ne mogu nikako kupiti, suštinsko blagostanje.

U astrologiji, Merkur i Jupiter nisu prijateljski nastrojeni jedan prema drugom. Ali kad god uđu u skladan razgovor, kao što je trigon, vaš način razmišljanja se menja, utičući na vašu duhovnu vibraciju. Kada osetite promenu koja se dešava iznutra, ona počinje da menja način na koji gledate na sve ostalo oko sebe.

Sa Jupiterom u Raku, višak vidite kao priliku da podelite ono što imate sa drugima. Sa Merkurom u Ribama, otvoreni ste i prijemčivi za smernice iz univerzuma. Obilje i sreća vam dolaze kroz dobrotvorna dela i darove ljubaznosti.

Hajde da saznamo šta ovo znači za pet astroloških znakova u ponedeljak.

1. Lav – poslušajte taj savet

Pronalazite svoju sreću 16. februara zahvaljujući savetu od nekoga ko pokušava da vas ponizi, ali to ne funkcioniše. Uvek možete da prepoznate kada je prijatelj neautentičan. Ne pokazujete da ste svesni problema. Umesto toga, puštate stvari da se odvijaju i posmatrate.

Zahvaljujući svojoj moći zapažanja u ponedeljak, primećujete da osoba pogreši i daje vam previše informacija. Ova nezgoda se ispostavlja zaštitničkom za vas. Možete izbeći sve probleme. Pokrećete stvari koje su vam potrebne. Zaštita sebe od gubitka i osiguravanje da je vaša pozicija zaštićena pomaže vam da privučete obilje i sreću.

2. Ovan – sreća kroz porodicu

16. februara, sreća vam dolazi kroz porodicu. Voljena osoba koja želi da vas vidi uspešan nudi vam pomoć da ubijete metaforičke zmajeve u svom životu. Ulazite u sezonu u kojoj se greške koje ste nekada napravili rešavaju, tako da ste slobodni.

Možda žalite zbog gubitka vremena, ali vaša porodica vam pokazuje kako da neuspeh pretvorite u uspeh. Povratićete osećaj za sebe. To je vaše suštinsko blagostanje i to je najbolji oblik obilja koji možete pronaći.

3. Jarac – magičan razgovor

Dobijate obilje i sreću u svom ljubavnom životu 16. februara. Imaćete magičan razgovor sa osobom do koje vam je duboko stalo. Stvari koje ste trebali ili želeli da čujete se govore. Otkrivate više informacija koje vas privlače.

Smislen razgovor je sve što je potrebno da ponovo angažujete svoju energiju u ponedeljak. Više volite da stvari budu otvorene. Znanje šta drugi žele i trebaju od vas motiviše vas da radite na tome.

4. Vodolija – dobro zdravlje

Vaša sreća 16. februara dolazi u obliku dobrog zdravlja. Ulažete svoje vreme i energiju u svoje telo kako biste osigurali da optimalno funkcioniše.

Zdravlje vam mnogo znači, jer je to nešto što se novcem ili slavom ne može kupiti. Shvatate da je sa toliko tehnoloških dostignuća koja su sada dostupna, glupo ne pokušati poboljšati svoje opšte blagostanje i mentalno zdravlje.

