Mesec u Biku otključava obilje i sreću 12. juna za 4 znaka, ali samo ako prvo uradite ovu neugodnu stvar

Obilje i sreća 12. juna stižu za četiri znaka, ali ne pada s neba. Vidite ko su i šta morate uraditi pre toga.

Obilje i sreća 12. juna ne padaju vam u krilo dok sedite. Mesec ostaje u Biku još jedan dan, a Sunce je već u Blizancima. Ta mešavina zemlje i vazduha radi čudnu stvar: pušta vas da sanjarite, ali sa obe noge na tlu. Lako je da se zanesete velikim planovima i zaboravite na dosadne, sitne korake koji moraju doći prvi. Bik vas vraća dole.

Zašto baš ova četiri znaka privlače obilje

Energija Bika vas obično tera da uživate u slatkim sitnicama. Ali zna i da vas nauči da odložite zadovoljstvo kada treba. Sreća se ne dešava bez rada i bez malo žrtve. Ova četiri znaka to razumeju i koriste petak da urade stvari kako valja.

Bik: skidate štake na koje ste se previše navikli

U petak privlačite ono što jeste, a vi ste puni suštine. Sa Mesecom u vašem znaku osećate snažnu ličnu odgovornost. Ciljevi vas dozivaju i pokazuju šta mora da se promeni. Upali ste u kolotečinu koja je udobna i sigurna, a baš to vas dugoročno boli.

Iz prošlih uspeha znate da vas nelagoda drži jakim. Zato uklanjate stvari koje ste sami prozvali štakama. To razbija rutinu i gura vas u nova iskustva. Promena se neće desiti dok je sami ne poželite.

Rak: povlačite se da biste konačno disali

Prijateljstva vam ponekad staju na put. Volite da budete okruženi svojim ljudima, ali zaplitanje u tuđu dramu vas crpi. Niste ni svesni koliko dugo umete da nosite nečiji teret. Biti dobar prijatelj košta gomilu emocionalne energije.

U petak se malo povlačite i tu energiju vraćate sebi. Suočavate se sa sopstvenim slomljenim srcem i rešavate svoje probleme. Tišina vam smiruje živce. Vaš život nije van kontrole, samo ste se uplitali u situacije koje su ga takvim činile.

Ribe: menjate način na koji govorite sebi

Reči koje izgovarate u petak ili odbijaju ili privlače. U poslednje vreme sebi govorite ružne stvari, i znate da to ne valja. Sa Mesecom u Biku, u vašem sektoru komunikacije, odlučujete da cenite sebe. Krećete tako što preoblikujete unutrašnji glas.

Govorite sebi da imate sreće i terate sebe da jurite snove. Ne čekate da vas slučajna sreća pogodi. Vi ste jedini koji garantujete da se vaši snovi ostvare. Tako 12. juna sami sebi otvarate vrata.

Vaga: prestajete da zavisite od jedne osobe

Volite harmoniju i nalazite je u odnosima. Ali u petak shvatate da ste predugo zavisili od nekoga i iscrpeli tu vezu. Prvo vas to plaši, pa rastužuje. A onda, sa Mesecom u Biku, dolazi i olakšanje.

Ako sami preuzmete svoje resurse, postajete osoba koja pomaže drugima, baš kao što su nekad pomogli vama. Ne volite iznenadne padove, a pomisao da ih vi nećete imati donosi vam radost. Vaše obilje danas stiže kroz novu svrhu: da budete oslonac.

Šta tačno znači obilje i sreća u petak 12. juna

To nije lutrijski dobitak. To je dan kada Mesec u Biku poravnava vaše emocije sa konkretnim koracima, pa ono što privučete zavisi od onoga što ste spremni da uradite, a ne samo poželite.

Koju ste navadu odlučili da skinete sa sebe ovog petka? Napišite u komentarima šta ste prvo uklonili.

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