Od 1. jula kreće ludačka sreća: Novac se lepi za ova 3 znaka, zaboraviće kako izgledaju dugovi

1. jula kreće ludačka sreća za tri znaka Zodijaka! Evo ko će konačno napuniti novčanik i rešiti se svih starih kredita i dugova.

Od 1. jula kreće ludačka sreća za tri znaka koja su mesecima vukla teret računa i odlaganja. Planetarni raspored konačno otvara finansijske slavine upravo onima koji su skoro digli ruke od svega.

Ako vam se činilo da novac uporno curi negde drugde, julski talas suštinski menja tok vaše situacije.

Bik: Stiže naplata za sav uloženi trud

Bikovi su godinama radili, štedeli i odricali se, čekajući svoj trenutak. Sada dolazi vreme naplate. Ova iznenadna sreća sa novcem stiže kroz nešto što ste odavno zaboravili – stari honorar, zaboravljenu uplatu ili papir koji ste potpisali pre nekoliko godina. Jul vam donosi i ključnu promenu ugovora na poslu. Šefovi koji su vas ignorisali konačno shvataju da ste vi nosilac celog posla. Tražite više, jer je trenutak sada vaš. Baš za vas, od jula kreće ludačka sreća koja će vam popuniti sve rupe u budžetu.

Škorpija: Telefonski poziv koji vredi kao tri plate

Za Škorpije počinje period u kome stari kontakti postaju prava zlatna jama. Neko iz prošlosti javlja se sa konkretnom poslovnom ponudom koju jednostavno nećete moći da odbijete. Možda je to projekat koji ste odložili ili investicija koju ste otpisali kao gubitak. Obratite pažnju na poruke koje stižu u prvoj nedelji jula. Jedan razgovor uz kafu može da promeni cifru na vašem računu za narednih pola godine.

Vodolija: Hrabri potezi donose desetostruki profit

Vodolije koje u julu naprave jedan smeo potez, dobijaju nazad desetostruko. Možda je to novi biznis, selidba ili investicija u nešto što okolina još uvek ne razume. Finansijska sreća u julu prati isključivo one koji ne čekaju „savršene uslove“. Ne ulazite u rizične kredite, ali ne odustajte od ideja koje vam stalno okupiraju misli. Imate retko jak instinkt za tajming – slušajte ga.

Tri talasa para u julu– ko najviše dobija?

Iako su Bik, Škorpija i Vodolija u prvom planu, najveći skok osetiće svi koji rade u IT sektoru, marketingu i online uslugama. Zvezde poručuju: ludačka sreća i novac dolaze u tri talasa.

Prvi stiže oko 5. jula, drugi sredinom meseca, a treći pred sam kraj. Strpljivi koji nisu uleteli u opasne pozajmice sada konačno mogu da kupe ono o čemu su mesecima sanjali.

Kako da ne propustite julski talas

Do 1. jula platite najmanji dug koji vas najduže nervira

Sredite papire, ugovore i neisplaćene fakture

Pozovite jednog starog kontakta, nije slučajno što vam je pao na pamet

Ne ulazite u nove kredite, makar ponuda zvučala primamljivo

Sve što započnete posle podneva 1. jula ima tendenciju da raste

Da li je 1. jul zaista srećan dan za novac?

Aspekt Jupitera i Venere 1. jula favorizuje direktne, hrabre odluke vezane za zaradu. To je dan kada intuicija radi bolje od bilo kakvog hladnog proračuna.

Sve što pokrenete tog popodneva ima ogromnu tendenciju da raste i donese vam stabilan prihod tokom celog leta.

Iskoristite ovaj trenutak, jer dok drugi oklevaju, vi ste na redu da uzmete ono što vam po zvezdama pripada.

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